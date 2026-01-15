Ошибки, баги, вопросы - страница 2910
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем, привет!
Подскажите, пожалуйста, как можно отладить робота, который торгует по стакану ордеров на фортсе? Есть ли какой-нибудь инструмент для проигрывания стаканной истории или работа с реальными данными в режиме эмуляции исполнения? Ничего не могу придумать кроме как отлаживать на реале, используя print и comment, что, порой обходиться не дешево :(
В маркете есть. В кодобазе, вроде, нет.
В маркете есть. В кодобазе, вроде, нет.
Добрый день, Станислав.
Ознакомился с описанием OrderBook History Library. Если я все правильно понял, то при подключении этой библиотеки к роботу, я могу подменить штатные события от стакана, на события от эмулятора. При проигрывании в тестере стратегии, трансляция истории стакана будет синхронизирована с тиковой историей тестера. Эмуляция исполнения, соответственно, будет как обычно по тиковой истории тестера. Если я правильно все понял то, кажется, это то, что я искал. Спасибо, попробую!
Добрый день, Станислав.
Ознакомился с описанием OrderBook History Library. Если я все правильно понял, то при подключении этой библиотеки к роботу, я могу подменить штатные события от стакана, на события от эмулятора. При проигрывании в тестере стратегии, трансляция истории стакана будет синхронизирована с тиковой историей тестера. Эмуляция исполнения, соответственно, будет как обычно по тиковой истории тестера. Если я правильно все понял то, кажется, это то, что я искал. Спасибо, попробую!
На форуме нельзя продукты упоминать и обсуждать. Вопросы по продукту пишите в личку.
Странную вещь обнаружил с созданием графического ресурса! Один и тот же вариант кода написанный в MQL5 работает великолепно, а в MQL4 не работает никак! Всё абсолютно одинаково и выглядит проще простого:
В итоге, при установке индикатора на график в Metatrader 4 имеем:
Где собака зарыта?
Странную вещь обнаружил с созданием графического ресурса! Один и тот же вариант кода написанный в MQL5 работает великолепно, а в MQL4 не работает никак! Всё абсолютно одинаково и выглядит проще простого:
В итоге, при установке индикатора на график в Metatrader 4 имеем:
Где собака зарыта?
да, в MT4 не работает.
Но зато работает как для MT5, так и для MT4 такая более короткая конструкция:
да, в MT4 не работает.
Но зато работает как для MT5, так и для MT4 такая более короткая конструкция:
Благодарю, но, увы, такая конструкция грузит картинки только при компиляции, а нужно грузить уже в скомпилированный файл при работе. Стало быть функция ResourceCreate() в MQL4 не работает никак? Может разработчики просто в суматохе дел забыли дописать для неё код?
Благодарю, но, увы, такая конструкция грузит картинки только при компиляции, а нужно грузить уже в скомпилированный файл при работе. Стало быть функция ResourceCreate() в MQL4 не работает никак? Может разработчики просто в суматохе дел забыли дописать для неё код?
а так есть:
А какая принципиальная разница?
any suggestions?