После долгих мучений и экспериментов на ум приходит что в MQL5 есть баг с очерёдностью объектов в списке объектов.
Да, результат ObjectName имеет явное противоречие с Документацией - там сказано, что параметр
Однако Список объектов в Терминале и результат, полученный через MQL, имеют разный порядок, что видно в частности при ручном создании объектов: список объектов в Терминале - формируется в порядке их создания, а результат, полученный через MQL - в алфавитном порядке
Помимо прочего очевидно, что тратится лишнее время на сортировку по имени... а зачем? Если нужно пользователь и сам в состоянии отсортировать
И самый прикол в том, что в МТ4 всё это работает согласно документации))) Не в курсе как быстро фиксят найденые баги?
Не в курсе как быстро фиксят найденые баги?
Вот например я сообщал 3 года (!) назад, что не работает заливка прямоугольника... и до сих пор - не работает!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2017.08.11 16:53
Не отображается заливка фигуры Прямоугольник
GBPUSD, M15. Вставка\Объекты\Фигуры\Прямоугольник - нарисовать (рисунок 1) и далее изменить значения: верх 50000, низ 0 (рисунок 2). Результат: пусто... карандаш прямоугольник испарился
Зачем так однобоко?
Баги фиксят в соответствии с внутренними приоритетами.
Часто бывает, что кто-то повторно наталкивается на то, что ты описывал еще год назад, и после этого дефект фиксят буквально в считанные дни...
А иногда бывает и наоборот - по десятку раз все подряд наталкиваются и ни чего не происходит...
Речь шла о графических объектах, а там судя по всему - низкий приоритет
Речь шла о графических объектах, а там судя по всему - низкий приоритет... вот еще пример: луч у вертикальной линии
Может вы не совсем понимаете что такое луч у вертикальной линии?
Может существует способ более адресно сообщить о баге, чтоб быстрее пофиксили, а то фиг знает какую надстройку нужно сооружать чтоб этот баг компенсировать, даже не представляю как его обойти, нужно ведь знать логику того как терминал их нумерует(((. Тем более что в MQL4 нормально работает, не охота на четвёрку переходить, она старенькая уже(((
У вертикальной есть продолжение луча, а у трендовой нет. А какая разница?
На моём снимке только вертикальные линии, OBJ_VLINE. Справа свойство луч включено, а слева нет.
Вот ещё две пары линий. Слева нарисована в главном окне, справа в окне индикатора.
Может существует способ более адресно сообщить о баге, чтоб быстрее пофиксили, а то фиг знает какую надстройку нужно сооружать чтоб этот баг компенсировать, даже не представляю как его обойти, нужно ведь знать логику того как терминал их нумерует(((. Тем более что в MQL4 нормально работает, не охота на четвёрку переходить, она старенькая уже(((
С точки зрения Разработчиков может это и не баг вовсе. Это мы с Вами считаем, что должен быть единый подход и как минимум одинаковый порядок в списках, получаемых через Терминал (меню) и через MQL (ObjectName). А у них возможно эти списки формируются сами по себе и вообще никак между собой не связаны