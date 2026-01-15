Ошибки, баги, вопросы - страница 2914

Приветствую! Тут немного странная ситуация, по одной из подписок на сигналы сделки копируются с задержкой 2-5 мин., а закрываются четко синхронно, как надо. Счет на VPS. На других счетах все четко. Решил проверить, может проблема в хостинге, открыл еще терминал на компе, соответственно открываются мои 2 одинаковые сделки на одну сделку провайдера(сигнала), одна с VPS, другая с терминала в одно время с одинаковой задержкой, значит VPS работает нормально. В итоге сигнал в прибыли, а на моем терминале сделки закрываются с убытком или с небольшим профитом. Сигнал копируется с брокера Global Premier на Alpari. Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос? 
 
Kira27:

После долгих мучений и экспериментов на ум приходит что в MQL5 есть баг с очерёдностью объектов в списке объектов. 

Да, результат ObjectName имеет явное противоречие с Документацией - там сказано, что параметр

int   pos,                // номер в списке объектов

Однако Список объектов в Терминале и результат, полученный через MQL, имеют разный порядок, что видно в частности при ручном создании объектов: список объектов в Терминале - формируется в порядке их создания, а результат, полученный через MQL - в алфавитном порядке

Помимо прочего очевидно, что тратится лишнее время на сортировку по имени... а зачем? Если нужно пользователь и сам в состоянии отсортировать

 
A100:

И самый прикол в том, что в МТ4 всё это работает согласно документации)))   Не в курсе как быстро фиксят найденые баги?

 
Kira27:

Не в курсе как быстро фиксят найденые баги?

Вот например я сообщал 3 года (!) назад, что не работает заливка прямоугольника... и до сих пор - не работает!

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2017.08.11 16:53

Не отображается заливка фигуры Прямоугольник

GBPUSD, M15. Вставка\Объекты\Фигуры\Прямоугольник - нарисовать (рисунок 1) и далее изменить значения: верх 50000, низ 0 (рисунок 2). Результат: пусто... карандаш прямоугольник испарился



 
Зачем так однобоко?
Баги фиксят в соответствии с внутренними приоритетами.
Часто бывает, что кто-то повторно наталкивается на то, что ты описывал еще год назад, и после этого дефект фиксят буквально в считанные дни...
А иногда бывает и наоборот - по десятку раз все подряд наталкиваются и ни чего не происходит...

 
Sergey Dzyublik:

Зачем так однобоко?
Баги фиксят в соответствии с внутренними приоритетами.

Речь шла о графических объектах, а там судя по всему - низкий приоритет

 
Речь шла о графических объектах, а там судя по всему - низкий приоритет... вот еще пример: луч у вертикальной линии


Может вы не совсем понимаете что такое луч у вертикальной линии?


 
GBPUSD, M15. Вставка\Объекты\Фигуры\Прямоугольник - нарисовать (рисунок 1) и далее изменить значения: верх 50000, низ 0 (рисунок 2). Результат: пусто... карандаш прямоугольник испарился



Может существует способ более адресно сообщить о баге, чтоб быстрее пофиксили, а то фиг знает какую надстройку нужно сооружать чтоб этот баг компенсировать, даже не представляю как его обойти, нужно ведь знать логику того как терминал их нумерует(((.  Тем более что в MQL4 нормально работает, не охота на четвёрку переходить, она старенькая уже(((

 
A100:

У вертикальной есть продолжение луча, а у трендовой нет. А какая разница?


На моём снимке только вертикальные линии, OBJ_VLINE. Справа свойство луч включено, а слева нет.

Вот ещё две пары линий. Слева нарисована в главном окне, справа в окне индикатора.


 
Kira27:

Может существует способ более адресно сообщить о баге, чтоб быстрее пофиксили, а то фиг знает какую надстройку нужно сооружать чтоб этот баг компенсировать, даже не представляю как его обойти, нужно ведь знать логику того как терминал их нумерует(((.  Тем более что в MQL4 нормально работает, не охота на четвёрку переходить, она старенькая уже(((

С точки зрения Разработчиков может это и не баг вовсе. Это мы с Вами считаем, что должен быть единый подход и как минимум одинаковый порядок в списках, получаемых через Терминал (меню) и через MQL (ObjectName). А у них возможно эти списки формируются сами по себе и вообще никак между собой не связаны

