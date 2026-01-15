Ошибки, баги, вопросы - страница 2909
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага.
Не хватает, чтобы в функции
параметр count был int и эта функция поддерживала бы отрицательные значения count, т.е. в обратную сторону.
Согласен.
Как через CopyTicks получить тик, который был до заданного времени?
А чем вам не нравится CopyTicksRange()
А чем вам не нравится CopyTicksRange()
Под CopyTicks имею в виду обе функции получения истории тиков. К сожалению, она не может помочь решить задачу получения тика слева.
Под CopyTicks имею в виду обе функции получения истории тиков. К сожалению, она не может помочь решить задачу получения тика слева.
Почему нет? Кто мешает запросить тики до нужного времени и последний элемент массива и будет тиком слева от заданного времени.
Почему нет? Кто мешает запросить тики до нужного времени и последний элемент массива и будет тиком слева от заданного времени.
Не определить From-значение для CopyTicksRange.
Не определить From-значение для CopyTicksRange.
Ну ведь можно бахнуть сутки или трое суток. Зачем его определять с какой-то точностью. Массив по любому будет в направлении от старого к новому.
Ну ведь можно бахнуть сутки или трое суток. Зачем его определять с какой-то точностью. Массив по любому будет в направлении от старого к новому.
Вслепую нащупывать левую границу - дорого. Два примера с MQ-Demo ниже.
Пять суток.
12 суток.
Вслепую нащупывать левую границу - дорого. Два примера ниже.
Пять суток.
12 суток.
Понятно. А если взять от начала обращения. Как я понял это фьючерс?
Крипта.
Всем, привет!
Подскажите, пожалуйста, как можно отладить робота, который торгует по стакану ордеров на фортсе? Есть ли какой-нибудь инструмент для проигрывания стаканной истории или работа с реальными данными в режиме эмуляции исполнения? Ничего не могу придумать кроме как отлаживать на реале, используя print и comment, что, порой обходиться не дешево :(