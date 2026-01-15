Ошибки, баги, вопросы - страница 2909

Nikolai Semko:

Не хватает, чтобы в функции

параметр count был int и эта функция поддерживала бы отрицательные значения count, т.е. в обратную сторону.

fxsaber:
Как через CopyTicks получить тик, который был до заданного времени?

Alexey Viktorov:

Под CopyTicks имею в виду обе функции получения истории тиков. К сожалению, она не может помочь решить задачу получения тика слева.

 
Почему нет? Кто мешает запросить тики до нужного времени и последний элемент массива и будет тиком слева от заданного времени.

 
Не определить From-значение для CopyTicksRange.

 
Ну ведь можно бахнуть сутки или трое суток. Зачем его определять с какой-то точностью. Массив по любому будет в направлении от старого к новому.

 
Вслепую нащупывать левую границу - дорого. Два примера с MQ-Demo ниже.


Пять суток.


12 суток.

 
Понятно. А если взять от начала обращения. Как я понял это фьючерс?
 
Крипта.

 

Всем, привет!

Подскажите, пожалуйста, как можно отладить робота, который торгует по стакану ордеров на фортсе? Есть ли какой-нибудь инструмент для проигрывания стаканной истории или работа с реальными данными в режиме эмуляции исполнения? Ничего не могу придумать кроме как отлаживать на реале, используя print и comment, что, порой обходиться не дешево :(

