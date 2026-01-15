Ошибки, баги, вопросы - страница 2922

Новый комментарий
 
Нужно быстро закомментировать код, внутри которого уже есть /* */. 
void f()
{
  /*
  f();
  */
}

Как это сделать?

 
fxsaber:
Нужно быстро закомментировать код, внутри которого уже есть /* */.

Как это сделать?

Многострочным комментарием, наверное никак. А вот однострочным, выделить весь текст и нажать ctrl+' (буква э в кириллице). Правда если весь текст не умещается по высоте на один экран, то тоже неудобно.

 
Alexey Viktorov:

Многострочным комментарием, наверное никак. А вот однострочным, выделить весь текст и нажать ctrl+' (буква э в кириллице). Правда если весь текст не умещается по высоте на один экран, то тоже неудобно.

Не знал, и Ктрл Z  обратно. Спасибо) А обратной комбинации нет?

 
Valeriy Yastremskiy:

Не знал, и Ктрл Z  обратно. Спасибо) А обратной комбинации нет?

Обратной, в смысле раскомментировать? ctrl+; (буква ж в кириллице).
 
Alexey Viktorov:
Обратной, в смысле раскомментировать? ctrl+; (буква ж в кириллице).

Спасибо, полезно.

 
Alexey Viktorov:

Многострочным комментарием, наверное никак. А вот однострочным, выделить весь текст и нажать ctrl+' (буква э в кириллице). Правда если весь текст не умещается по высоте на один экран, то тоже неудобно.

Да, приходится с зажатым шифтом скроллить.

 

МТ5 билд 2715  

Профиль Default, сохраненный ранее с кучей графиков и т.д.   заменяется на какой-то левый, видимо умолчательный.

После очередного обновления Виндовс 10, выполненного ею принудительно при работающем Терминале МТ5.

 
fxsaber:

Да, приходится с зажатым шифтом скроллить.

Я выделяю протаскивая зажатую крыску по нумерации строк. Когда указатель уходит ниже нижней границы окна, начинается прокрутка вниз. Или снизу вверх, тоже можно выделять.

 

Добрый день, почините пожалуйста Валидатор в Маркете


 
Alexey Viktorov:

Я выделяю протаскивая зажатую крыску по нумерации строк. Когда указатель уходит ниже нижней границы окна, начинается прокрутка вниз. Или снизу вверх, тоже можно выделять.

Неудобно, к сожалению.

1...291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929...3696
Новый комментарий