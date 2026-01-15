Ошибки, баги, вопросы - страница 2922
Нужно быстро закомментировать код, внутри которого уже есть /* */.
Как это сделать?
Многострочным комментарием, наверное никак. А вот однострочным, выделить весь текст и нажать ctrl+' (буква э в кириллице). Правда если весь текст не умещается по высоте на один экран, то тоже неудобно.
Не знал, и Ктрл Z обратно. Спасибо) А обратной комбинации нет?
Обратной, в смысле раскомментировать? ctrl+; (буква ж в кириллице).
Спасибо, полезно.
Да, приходится с зажатым шифтом скроллить.
МТ5 билд 2715
Профиль Default, сохраненный ранее с кучей графиков и т.д. заменяется на какой-то левый, видимо умолчательный.
После очередного обновления Виндовс 10, выполненного ею принудительно при работающем Терминале МТ5.
Я выделяю протаскивая зажатую крыску по нумерации строк. Когда указатель уходит ниже нижней границы окна, начинается прокрутка вниз. Или снизу вверх, тоже можно выделять.
Добрый день, почините пожалуйста Валидатор в Маркете
