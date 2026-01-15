Ошибки, баги, вопросы - страница 2915
С точки зрения Разработчиков может это и не баг вовсе. Это мы с Вами считаем, что должен быть единый подход и как минимум одинаковый порядок в списках, получаемых через Терминал (меню) и через MQL (ObjectName). А у них возможно эти списки формируются сами по себе и вообще никак между собой не связаны
Да, результат ObjectName имеет явное противоречие с Документацией - там сказано, что параметр
Однако Список объектов в Терминале и результат, полученный через MQL, имеют разный порядок, что видно в частности при ручном создании объектов: список объектов в Терминале - формируется в порядке их создания, а результат, полученный через MQL - в алфавитном порядке
Вот например я сообщал 3 года (!) назад, что не работает заливка прямоугольника... и до сих пор - не работает!
GBPUSD, M15. Вставка\Объекты\Фигуры\Прямоугольник - нарисовать (рисунок 1) и далее изменить значения: верх 50000, низ 0 (рисунок 2). Результат: пусто... карандаш прямоугольник испарился
Народ, кто в курсе, занялся зарисовками с использованием с использованием класса CCanvas. И какую-то совсем неведомую проблему обнаружил. Залитые фоном прямоугольники и круги рисуются нормально, а вот все мои попытки нарисовать окружность закончились полным провалом. В коде три варианта окружностей и никакого результата по их вытаскиванию на график. Этот код для окружностей рабочий, или в нём чего-то не хватает?
В алфавитном порядке это как? Если я например создал вручную 4 фибоуровня и у всех 4ых, имена 1Н_Fibo 5467 отличие в имени, если на одном таймфрейме, только в цифрах.
Уточнение: В алфавитно-цифровом порядке, как при сравнении строк StringCompare
MT5 (MT4 обсуждается в другом разделе)
Можно подробнее на примере Кто каким номером будет?
Можно подробнее на примере Кто каким номером будет?
4-1-2-3
Спасибо за ответ! Всё равно не понял ))) Это жесть) Я вот хочу написать сову, где я рисую ТА а робот торгует относительно графики которую я нарисовал, но это нечто с нумерацией объектов в списке до изменения имён и после их смены в аут мой мозг вводят)))
Но это работает только в одну сторону - Терминал->MQL
т.е. из MQL нельзя восстановить порядок создания вручную объектов
Понял! так как имена идентичны то выбирается самая маленькая первая цифра в номере и это 4 объект, далее так как у первых 2х объектов первая цифра 4 то выбирается меньшая цифра следующая за четверкой у первых 2х объектов. ИТД.