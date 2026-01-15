Ошибки, баги, вопросы - страница 2915

A100:

С точки зрения Разработчиков может это и не баг вовсе. Это мы с Вами считаем, что должен быть единый подход и как минимум одинаковый порядок в списках, получаемых через Терминал (меню) и через MQL (ObjectName). А у них возможно эти списки формируются сами по себе и вообще никак между собой не связаны

В MQL4 то второй параметр функции (ObjectName) соответствует по функционалу с документацией.  Значит баг, потому как и там и там описание функции одинаковое, а работа её разная.
 
A100:

Да, результат ObjectName имеет явное противоречие с Документацией - там сказано, что параметр

Однако Список объектов в Терминале и результат, полученный через MQL, имеют разный порядок, что видно в частности при ручном создании объектов: список объектов в Терминале - формируется в порядке их создания, а результат, полученный через MQL - в алфавитном порядке


В алфавитном порядке это как?   Если я например создал вручную 4 фибоуровня и у всех 4ых,  имена 1Н_Fibo 5467   отличие в имени, если на одном таймфрейме, только в цифрах.
 
Народ, кто в курсе, занялся зарисовками с использованием с использованием класса CCanvas. И какую-то совсем неведомую проблему обнаружил. Залитые фоном прямоугольники и круги рисуются нормально, а вот все мои попытки нарисовать окружность закончились полным провалом. В коде три варианта окружностей и никакого результата по их вытаскиванию на график. Этот код для окружностей рабочий, или в нём чего-то не хватает?
 
A100:

Вот например я сообщал 3 года (!) назад, что не работает заливка прямоугольника... и до сих пор - не работает!

GBPUSD, M15. Вставка\Объекты\Фигуры\Прямоугольник - нарисовать (рисунок 1) и далее изменить значения: верх 50000, низ 0 (рисунок 2). Результат: пусто... карандаш прямоугольник испарился


Мт 4 или мт 5 ?

 
Nikolay Kositsin:
Народ, кто в курсе, занялся зарисовками с использованием с использованием класса CCanvas. И какую-то совсем неведомую проблему обнаружил. Залитые фоном прямоугольники и круги рисуются нормально, а вот все мои попытки нарисовать окружность закончились полным провалом. В коде три варианта окружностей и никакого результата по их вытаскиванию на график. Этот код для окружностей рабочий, или в нём чего-то не хватает?
Работали всегда.
Что-то не так делаете.

 
Kira27:
В алфавитном порядке это как?   Если я например создал вручную 4 фибоуровня и у всех 4ых,  имена 1Н_Fibo 5467   отличие в имени, если на одном таймфрейме, только в цифрах.

Уточнение: В алфавитно-цифровом порядке, как при сравнении строк StringCompare

Vladimir Pastushak:

Мт 4 или мт 5 ?

MT5 (MT4 обсуждается в другом разделе)

 
A100:

Уточнение: В алфавитно-цифровом порядке, как при сравнении строк StringCompare


Можно подробнее на примере   Кто каким номером будет?

 
Kira27:

Можно подробнее на примере   Кто каким номером будет?

4-1-2-3

 
A100:

4-1-2-3

Спасибо за ответ!  Всё равно не понял )))   Это жесть)   Я вот хочу написать сову, где я рисую ТА а робот торгует относительно графики  которую я нарисовал, но это нечто с нумерацией объектов в списке до изменения имён и после их смены в аут мой мозг вводят)))

 
A100:

4-1-2-3

Но это работает только в одну сторону - Терминал->MQL

т.е. из MQL нельзя восстановить порядок создания вручную объектов

Понял! так как имена идентичны то выбирается самая маленькая первая цифра в номере и это 4 объект, далее так как у первых 2х объектов первая цифра 4 то выбирается меньшая цифра следующая за четверкой у первых 2х объектов.   ИТД.

