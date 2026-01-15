Ошибки, баги, вопросы - страница 2918

A100:

Попробуйте ORDER набрать

Норм и регистрозависима подстановка работает. И кстати в 2715 тоже срабатывает подстановка что набирается ORD , если принудительно набираю ORd подстановки не происходит.

Какой то корявый баг.

ЗЫ проверил, подстановка регистрозависима и корректна, если набрать ORDEr то подстановка исчезает.

 
Valeriy Yastremskiy:

С какого символа проявляется баг - зависит еще от настроек:

 
A100:

У меня 3 знака, но набирает полностью без смены регистра 2660 версия. И в 2715 это не правильное отображение видимо, так бы подстановка не отрабатывала.

 
Valeriy Yastremskiy:

ME(5) 2660, 3 знака... результат:


 
A100:

Аналогично, извиняюсь, но на том компе только пайнт)

Регистр

Вот блин, только заметил, у меня мт4 вроде подгрузился. Счас еще раз проверю.

 
Valeriy Yastremskiy:

Это не Windows 10


 
A100:

StartIsBack AiO.

 
A100:

Это 8ка нормально обновленная, до 10ки там в принципе все одинаково. Печатает в 5ке норм. НО подстановка работает странно. Ord подставляет правильно, ORD тоже правильно, а вот OrD и ORd дает подстановку как и ORD. В четверке такое сочетание убирает подстановку просто, что правильней. Тогда да, ошибки смены регистра эдитор не замечает. Еще и ошибаться начал.

регистр ошибка

 
Совсем ничего не понимаю. В прицепе скрипт, в коде которого есть такой код. 
input datetime inFrom = __DATE__; // С какого времени проверять ордера

Запуск после компиляции выдает такое.


Дата не соответствует компиляции. Если что-то меняю в файле и компилирую - дата совпадает.

Стоит убрать изменения, либо переименовать в другой mq5. И снова дата другая. Где собака порылась?

Файлы:
CheckOrders2.mq5  18 kb
 
fxsaber:
А как запускаете? Через F5?

