Ошибки, баги, вопросы - страница 2918
Попробуйте ORDER набрать
Норм и регистрозависима подстановка работает. И кстати в 2715 тоже срабатывает подстановка что набирается ORD , если принудительно набираю ORd подстановки не происходит.
Какой то корявый баг.
ЗЫ проверил, подстановка регистрозависима и корректна, если набрать ORDEr то подстановка исчезает.
С какого символа проявляется баг - зависит еще от настроек:
У меня 3 знака, но набирает полностью без смены регистра 2660 версия. И в 2715 это не правильное отображение видимо, так бы подстановка не отрабатывала.
ME(5) 2660, 3 знака... результат:
Аналогично, извиняюсь, но на том компе только пайнт)
Вот блин, только заметил, у меня мт4 вроде подгрузился. Счас еще раз проверю.
Это не Windows 10
StartIsBack AiO.
Это 8ка нормально обновленная, до 10ки там в принципе все одинаково. Печатает в 5ке норм. НО подстановка работает странно. Ord подставляет правильно, ORD тоже правильно, а вот OrD и ORd дает подстановку как и ORD. В четверке такое сочетание убирает подстановку просто, что правильней. Тогда да, ошибки смены регистра эдитор не замечает. Еще и ошибаться начал.
Запуск после компиляции выдает такое.
Дата не соответствует компиляции. Если что-то меняю в файле и компилирую - дата совпадает.
Стоит убрать изменения, либо переименовать в другой mq5. И снова дата другая. Где собака порылась?
Совсем ничего не понимаю. В прицепе скрипт, в коде которого есть такой код.
Запуск после компиляции выдает такое.
А как запускаете? Через F5?