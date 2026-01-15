Ошибки, баги, вопросы - страница 2912
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Огромное спасибо!!! А где про это можно почитать?
Нашёл))) --- Каждый графический объект должен иметь имя, уникальное в пределах одного графика, включая его подокна. Изменение имени графического объекта формирует два события: первое - это событие удаления объекта со старым именем, и второе – событие создания графического объекта с новым именем. Вопрос зачем так усложнять жизнь программисту?
Кто с таким сталкивался
Вин 10
билд терминала 2715
После того как сделаю любую оптимизацию эксперта, после закрытия терминала в процессах остаются висеть Агенты потребляя оперативную память.
Как бы не критично ОЗУ по объему много, но вот когда запускаю игры, из за того что к памяти постоянно обращается эта куча дормоедов у меня ФПС падает на 20 кадров минимум.
Приходится или комп перегружать или сидеть по одному процессы убивать...
Если честно уже раздражать начинает.
Скажите это баг или так задумано, кроме терминала от брокера открытия больше ни чего не ставил, время от времени он обновляется, каких либо манипуляций с ним не делал.
Агенты ждут несколько минут следующих тестов, чтобы быстрее отработать задачи.
Автоматически выгружаются через несколько минут бездействия.
Спасибо, это вариант!
такой вариант перемешивает в случайном порядке массив любого типа размером до 1 073 741 824 максимально быстро.
результат:
Агенты ждут несколько минут следующих тестов, чтобы быстрее отработать задачи.
Автоматически выгружаются через несколько минут бездействия.
У меня висят постоянно, пока сам не выгружу, когда скрин делал, использование МТ5 было в суботу утром закончено когда рынок закрылся по моему часовому поясу, в воскресенье сел в игры играть и начал заниматься убиванием процессов.
Наверное проблема на моей стороне, хотя винда лицензия месяц назад переустановлена.
такой вариант перемешивает в случайном порядке массив любого типа размером до 1 073 741 824 максимально быстро.
результат:
Потому, что при переименовании объекта происходит пересоздание его. Один удаляется, другой создаётся и в списке всех объектов они расположены в порядке времени создания.
Поправьте меня пожалуйста, если я не так понял)))
При смене имени нулевого объекта, он удалившись и вновь создавшись станет последним в списке (3)? И за 4 интеграции выбора объектов по порядку в списке, они выстроятся в изначальное состояние?
Поправьте меня пожалуйста, если я не так понял)))
При смене имени нулевого объекта, он удалившись и вновь создавшись станет последним в списке (3)? И за 4 интеграции выбора объектов по порядку в списке, они выстроятся в изначальное состояние?
А что вам мешает проверить?
А что вам мешает проверить?
Я и проверил, перед тем как написать, чтоб уточнить что правильно понял вас. Потому как результат проверки отбора объектов всё так же
Я и проверил, перед тем как написать, чтоб уточнить что правильно понял вас. Потому как результат проверки отбора объектов всё так же
Хотя сейчас закрыл терминал и редактор, снова открыл, прогнал код 2 раза и всё стало нормально, отбор правильно проходит. Заметил что иногда нужно перезагружать редактор для правильной отработки кода, с чем это связано???
Я и проверил, перед тем как написать, чтоб уточнить что правильно понял вас. Потому как результат проверки отбора объектов всё так же
Понимать надо не меня, а документацию. О сортировке я предположил на основании списка ордеров или позиций. И ещё в одной из тем Slava говорил, что достаточно, просто скрыть объект и вновь отобразить, чтобы он был выше всех остальных и первым получил событие «клик крыски». Если ошибся, извиняйте. Разберитесь как список сортируется и расскажите всем. Я тоже поменяю своё мнение.