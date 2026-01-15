Ошибки, баги, вопросы - страница 2919

A100:

А как запускаете? Через F5?

F5 и F7. Пробовал удалять EX5, переименовывать исходник. Ситуация повторяется. Перезагружал Терминал и ME - аналогично.

 
fxsaber:

Непонятно почему запускается старый ex5 от 03.12.20, тем более что Вы его удалили. Если только из Корзины тоже удалить для надежности

В любом случае у меня не получилось воспроизвести - пробовал по разному, в т.ч. менял даты на компьютере

 
A100:

В чем то напоминает вот эту ошибку, когда вместо отсутствующего файла запускается другой (а если они были бы подобными, то так сразу это и не понять было бы, что другой)

A100, 2020.08.01 03:17

Пошаговое описание проблемы:

  • 1. Взять любой скомпилированный Эксперт Test и поместить его в Избранное
  • 2. Удалить Test.ex5
  • 3. Закрыть Терминал
  • 4. Открыть Терминал и мышью из Избранного перетащить Test на график

Результат: Запустится ExpertMACD 1.00

Ожидалось: компиляция с последующим запуском Эксперта Test

Помню (потому что сам сталкивался) в прошлом году было уже чье то сообщение об этой проблеме, но ничего не поменялось

 
fxsaber:

Глобальная секция не перезапускается. Так и задумано, увы; хотя, иногда это бывает полезно. Перенесите всё, что хотите перезапустить, в Init и всё получится. 

ЗЫ Всё, что должно остаться прежним - только в глобальной секции. 

 
Алексей Тарабанов:

Какая глобальная сектасекция? Там же скрипт - лучше попробуйте воспроизвести пример

 
A100:

Глобальная секция - это такие дефайны всякие и инпуты, которые до инита канают. Ещё там есть глобальные переменные, но не терминала, а программы. Матчасть поучите. 

 
A100:

В том и дело, что если пишу так.

input datetime inFrom = __DATE__ + 0; // С какого времени проверять ордера

То дата правильная при запуске.


стоит прописать, как было, как начинает показывать старое неправильное значение.


ЗЫ Наврал, показывает неправильно только по F7. F5 - норм.

 
fxsaber:

input - константа. 

 
fxsaber:

По F5 запускается код, который на экране. По F7 был у меня такой случай - компилировал один файл, а запускал (по ошибке) другой - с тем же именем

 
A100:

У меня были подобные ситуации. Но запускается, похоже, тот же код. Не знаю, как проверить.

Делал поиск по всем исходникам, где была бы подобная строка - ничего не находит, кроме этого mq5-файла.

