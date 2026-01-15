Ошибки, баги, вопросы - страница 2919
А как запускаете? Через F5?
F5 и F7. Пробовал удалять EX5, переименовывать исходник. Ситуация повторяется. Перезагружал Терминал и ME - аналогично.
Непонятно почему запускается старый ex5 от 03.12.20, тем более что Вы его удалили. Если только из Корзины тоже удалить для надежности
В любом случае у меня не получилось воспроизвести - пробовал по разному, в т.ч. менял даты на компьютере
Непонятно почему запускается старый ex5 от 03.12.20
В чем то напоминает вот эту ошибку, когда вместо отсутствующего файла запускается другой (а если они были бы подобными, то так сразу это и не понять было бы, что другой)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2020.08.01 03:17
Пошаговое описание проблемы:
Результат: Запустится ExpertMACD 1.00
Ожидалось: компиляция с последующим запуском Эксперта Test
Помню (потому что сам сталкивался) в прошлом году было уже чье то сообщение об этой проблеме, но ничего не поменялось
Глобальная секция не перезапускается. Так и задумано, увы; хотя, иногда это бывает полезно. Перенесите всё, что хотите перезапустить, в Init и всё получится.
ЗЫ Всё, что должно остаться прежним - только в глобальной секции.
Какая глобальная сектасекция? Там же скрипт - лучше попробуйте воспроизвести пример
Какая глобальная сектасекция? Там же скрипт, а не индикатор - лучше попробуйте воспроизвести пример
Глобальная секция - это такие дефайны всякие и инпуты, которые до инита канают. Ещё там есть глобальные переменные, но не терминала, а программы. Матчасть поучите.
В том и дело, что если пишу так.
То дата правильная при запуске.
стоит прописать, как было, как начинает показывать старое неправильное значение.
ЗЫ Наврал, показывает неправильно только по F7. F5 - норм.
input - константа.
ЗЫ Наврал, показывает неправильно только по F7. F5 - норм.
По F5 запускается код, который на экране. По F7 был у меня такой случай - компилировал один файл, а запускал (по ошибке) другой - с тем же именем
У меня были подобные ситуации. Но запускается, похоже, тот же код. Не знаю, как проверить.
Делал поиск по всем исходникам, где была бы подобная строка - ничего не находит, кроме этого mq5-файла.