Ошибки, баги, вопросы - страница 2917
Спасибо огромное!!! Не полностью читал про эти Функции обработки событий, упрощают житуху прогеру)
Только обратите внимание на имена объектов при создании. В моём случае имя состоит из 3х подстрок через пробел. И нет никакой проверки этого. Если при создании какого-то объекта имя будет состоять из 2х, например подстрок или ещё хуже без пробелов, то получим критическую ошибку и выгрузку советника. А это может произойти в случае если объект создаётся какой-то другой программой (другим советником или индикатором). Так-что если надо делайте проверку имени чтобы избежать таких ошибок.
Либо вообще убрать старое имя и сделать со своим префиксом
Набираю THIS в MetaEditor посредством сенсорной (экранной) клавиатуры. Предварительно (для постоянного переключения в верхний регистр) дважды нажимаю на сенсорной клавиатуре стрелку вверх (аналог Shift)
Результат: THis
Ожидалось: THIS
В Блокноте(notepad) и при наборе текста на сайте результат соответствует ожидаемому
Добавил еще рисунок - какая именно клавиатура выбрана в Windows 10
7ка Вирт.клава с капсом. 2 нажатия на шифт тоже не работают. Капс работает. И в метаэдитере и в редком блокноте ЕмЕдитор.
А шифт после 2х нажатий подсвечен?
Не путайте - это другая клавиатура - в ней есть Caps. И "два шифта" тут не работают потому что есть Caps. Попробуйте там нажать Caps... получилось? Нет? Правильно - потому что его там нет и его заменяют "два шифта" - все продумано!
Более того H также набирается в верхнем регистре, который сбрасывается только на 3ем символе - значит причина не в клавиатуре, а в MetaEditor
Да, пара символов и смена регистра, что то не то.
У меня на 10ке вообще не запустилась клава.)
На 7ке так понял нет таких настроек, та настройка, что у Вас, это для планшета, без капс.
Ее включить нужно
Обычная клавиатура только для набора больших текстов нужна, а места на столе занимает много. Набор на сенсорной клавиатуре мышью оптимален для остальных случаев. Кроме того - с регистром и языком никогда путаницы нет и она не ломается
У меня обычная не завелась (не знал что две, спс), панельная завелась, в 4ке в метаэдитор работает штатно.
ЗЫ И в 5ке штатно отработала.
Единственно без установки на компе запускал. По сети до папок установки на другом компе дотянулся и запустил МетаЭдитор.
Клавиатура THIS набрала. Там может еще подстановка срабатывать, но странно, она бы полностью регистр меняла бы на маленький.
У меня в MetaEditor 2085 тоже все нормально, а в MetaEditor 2715 - баг
Баг в 2715, у меня в 2660 норм.
Попробуйте ORDER набрать или SYMBOL