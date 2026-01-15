Ошибки, баги, вопросы - страница 2913
У меня висят постоянно, пока сам не выгружу, когда скрин делал, использование МТ5 было в суботу утром закончено когда рынок закрылся по моему часовому поясу, в воскресенье сел в игры играть и начал заниматься убиванием процессов.
Наверное проблема на моей стороне, хотя винда лицензия месяц назад переустановлена.
Снимайте дамп "висящего" агента. Посмотрим.
any suggestions?
Ternary operator does not cast to base class imlicitly
Use explicit casting
Тернарный оператор не приводит операнды к базому классу автоматически - используйте явное приведение.
Нет сообщения об ошибке:
а так есть:
А какая принципиальная разница?
В первом случае тоже должно было быть сообщение об ошибке - имя функции уже используется для перечисления.
Уважаемые разработчики, добавьте, пожалуйста, возможность запуска скриптов из других скриптов и сервисов в синхронном режиме.
Заранее спасибо
Поддерживаю, работа с файлами больших размеров не удобна из советника по ряду причин, использую скрипты, которые приходится запускать десятками параллельно для нагрузки всех ядер и ускорения расчета.
Если изменяешь EX5, то при открытии ранее полученных opt-файлов этого советника исчезают входные параметры проходов.
Большая просьба показывать их при любом раскладе!
В Сигнале такое предупреждение.
С чем может быть это связано? Данные доступа к счету не менялись.
бывает периодически. Потом переподключится. Ничего делать не надо.
Понимать надо не меня, а документацию. О сортировке я предположил на основании списка ордеров или позиций. И ещё в одной из тем Slava говорил, что достаточно, просто скрыть объект и вновь отобразить, чтобы он был выше всех остальных и первым получил событие «клик крыски». Если ошибся, извиняйте. Разберитесь как список сортируется и расскажите всем. Я тоже поменяю своё мнение.
После долгих мучений и экспериментов на ум приходит что в MQL5 есть баг с очерёдностью объектов в списке объектов. Потому как попробовав этот код в MQL4 без особой уже надежды на корректную обработку, обнаружил что 4 созданых по порядку фибо уровня, имеют правильную нумерацию в списке объектов 0.1.2.3. первый ==0, второй ==1, итд., в следствии чего код отработал их с заданой логикой. В MQL5 же созданные один за другим 4 фибо, имеют нумерацию с потолка, и только если им изменить имена они выстраиваются в порядки очерёдности смены имён. Как быть то??? Проверьте кто у себя, может у меня терминал криво встаёт, хотя уже на 3 компах пробовал(((