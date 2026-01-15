Ошибки, баги, вопросы - страница 3308
Посчитать внимательно.
вот это туплю)
спасибки)
Это нормально?
Build 3550
На другом счёте (другая виртуалка) та же картина:
Та же картина у знакомого: ордер не принят, RetCode=10012, "Request timeout", а потом ордер исполнился.
Другой счёт, другой компьютер, тот же брокер.
В блогах загружаются старые версии приложенных файлов вместо новых.
Пример.
Скачивается совсем другого размера файл.
что-то поломали в билде 3672
почти все библиотеки перестали компилироваться
в том числе после компиляции Object.mqh выдает
Подтверждаю. Всё сломалось после обновления.
Зато ИИ подключили в метаедиторе 🤣
это всё происки ИИ :-) Скайнет включается :-)