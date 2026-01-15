Ошибки, баги, вопросы - страница 3308

fxsaber #:

Посчитать внимательно.

вот это туплю)
спасибки)

 
Доброго дня! В MT4 на Айфоне на графике не отображаются линии открытых позиций. Куда обращаться с этой проблемой, подскажите, пожалуйста!
 

Это нормально?

2023.04.06 19:05:00.248 Trades  'xxxxx': exchange buy 5 MIX-6.23 at market        // После окончания клиринга открылись торги,  ордер отправлен
2023.04.06 19:08:00.247 Trades  'xxxxx': failed exchange buy 5 MIX-6.23 at market [Request timeout]   // Ордер не принят (RetCode=10012)
2023.04.06 19:09:11.028 Trades  'xxxxx': deal #125625737 buy 1 MIX-6.23 at 248975 done (based on order #231838532)  //  --
2023.04.06 19:09:11.071 Trades  'xxxxx': deal #125625746 buy 1 MIX-6.23 at 248975 done (based on order #231838532)  //    |
2023.04.06 19:09:11.782 Trades  'xxxxx': deal #125625750 buy 1 MIX-6.23 at 249000 done (based on order #231838532)  //     }   Ордер выполнен ???
2023.04.06 19:09:11.849 Trades  'xxxxx': deal #125625752 buy 1 MIX-6.23 at 249000 done (based on order #231838532)  //    |
2023.04.06 19:09:11.889 Trades  'xxxxx': deal #125625754 buy 1 MIX-6.23 at 249000 done (based on order #231838532)  //  --
2023.04.06 19:09:13.322 Trades  'xxxxx': deal #125625786 buy 4 RTS-6.23 at 96670 done (based on order #0)  //  и тут вдруг начинают переоткрываться позиции - типа, клиринг!
2023.04.06 19:09:13.913 Trades  'xxxxx': deal #125625787 sell 4 RTS-6.23 at 96670 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:13.925 Trades  'xxxxx': deal #125625980 sell 6 Si-6.23 at 81323 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:13.932 Trades  'xxxxx': deal #125625981 buy 6 Si-6.23 at 81323 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:13.952 Trades  'xxxxx': deal #125626440 sell 1 Eu-6.23 at 88480 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:13.983 Trades  'xxxxx': deal #125626441 buy 1 Eu-6.23 at 88480 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:13.996 Trades  'xxxxx': deal #125627238 sell 13 MIX-6.23 at 248600 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:14.010 Trades  'xxxxx': deal #125627239 buy 13 MIX-6.23 at 248600 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:59.529 Trades  'xxxxx': deal #125628310 sell 20 CNY-6.23 at 11.872 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:59.542 Trades  'xxxxx': deal #125628311 buy 20 CNY-6.23 at 11.872 done (based on order #0)

2023.04.06 19:08:00
Order send failed!
OrderType=ORDER_TYPE_BUY        Symbol=MIX-6.23 Vol=5.0
Action=TRADE_ACTION_DEAL        TypeFilling=ORDER_FILLING_IOC   Magic=199154043
OrdRes:
RetCode=10012   Deal=0  Order=0 RqId=602
Price=0.0       Vol=0.0 Bid=0.0 Ask=0.0 Com=Request timeout

Build 3550

На другом счёте (другая виртуалка) та же картина:

2023.04.06 19:05:00.233 Trades  'xxxxx': exchange buy 6 MIX-6.23 at market
2023.04.06 19:08:00.233 Trades  'xxxxx': failed exchange buy 6 MIX-6.23 at market [Request timeout]
2023.04.06 19:09:10.979 Trades  'xxxxx': deal #125625735 buy 1 MIX-6.23 at 248950 done (based on order #231838507)
2023.04.06 19:09:10.990 Trades  'xxxxx': deal #125625745 buy 4 MIX-6.23 at 248975 done (based on order #231838507)
2023.04.06 19:09:10.997 Trades  'xxxxx': deal #125625749 buy 1 MIX-6.23 at 248975 done (based on order #231838507)
2023.04.06 19:09:11.178 Trades  'xxxxx': deal #125625894 buy 4 RTS-6.23 at 96670 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:11.179 Trades  'xxxxx': deal #125625895 sell 4 RTS-6.23 at 96670 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:11.195 Trades  'xxxxx': deal #125626216 sell 6 Si-6.23 at 81323 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:11.198 Trades  'xxxxx': deal #125626217 buy 6 Si-6.23 at 81323 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:11.339 Trades  'xxxxx': deal #125626486 sell 1 Eu-6.23 at 88480 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:11.341 Trades  'xxxxx': deal #125626487 buy 1 Eu-6.23 at 88480 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:11.725 Trades  'xxxxx': deal #125627254 sell 16 MIX-6.23 at 248600 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:11.727 Trades  'xxxxx': deal #125627255 buy 16 MIX-6.23 at 248600 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:59.536 Trades  'xxxxx': deal #125628398 sell 20 CNY-6.23 at 11.872 done (based on order #0)
2023.04.06 19:09:59.537 Trades  'xxxxx': deal #125628399 buy 20 CNY-6.23 at 11.872 done (based on order #0)

2023.04.06 19:08:00
Order send failed!
OrderType=ORDER_TYPE_BUY        Symbol=MIX-6.23 Vol=6.0
Action=TRADE_ACTION_DEAL        TypeFilling=ORDER_FILLING_IOC   Magic=198154043
OrdRes:
RetCode=10012   Deal=0  Order=0 RqId=510
Price=0.0       Vol=0.0 Bid=0.0 Ask=0.0 Com=Request timeout
 

Та же картина у знакомого: ордер не принят, RetCode=10012, "Request timeout", а потом ордер исполнился.

Другой счёт, другой компьютер, тот же брокер.

 

В блогах загружаются старые версии приложенных файлов вместо новых.

Пример.

Скачивается совсем другого размера файл.

 
Просьба к разработчикам: добавить колонку прибыли в пунктах в терминале и тестере в визуальном режиме и прибыль с учетом уже начисленных комиссий на открытые позиции.
 

что-то поломали в билде 3672
почти все библиотеки перестали компилироваться

в том числе после компиляции Object.mqh выдает

'Object.mqh'    Object.mqh      1       1
'StdLibErr.mqh' StdLibErr.mqh   1       1
'*' - semicolon expected        Object.mqh      21      21
'void' - name expected  Object.mqh      22      4
'}' - expressions are not allowed on a global scope     Object.mqh      22      92
'const' modifier not allowed for nonmember functions    Object.mqh      23      68
'virtual' - unexpected token    Object.mqh      26      4
'virtual' - unexpected token    Object.mqh      27      4
'virtual' - unexpected token    Object.mqh      29      4
'const' modifier not allowed for nonmember functions    Object.mqh      29      68
'virtual' - unexpected token    Object.mqh      31      4
'const' modifier not allowed for nonmember functions    Object.mqh      31      68
'}' - expressions are not allowed on a global scope     Object.mqh      32      3
'm_next' - undeclared identifier        Object.mqh      23      83
'm_next' - object pointer expected      Object.mqh      23      83
'm_next' - undeclared identifier        Object.mqh      24      76
'=' - illegal operation use     Object.mqh      24      82
15 errors, 0 warnings           16      1
 
Подтверждаю. Всё сломалось после обновления. 

 
Зато ИИ подключили в метаедиторе 🤣
 
Sergey Gridnev #:
Зато ИИ подключили в метаедиторе 🤣

это всё происки ИИ :-) Скайнет включается :-)

