fxsaber:

ORDER_TIME_SETUP

Если время постановки ордера надо.

Модификации по сути нет, это снятие с последующей постановкой.

 
fxsaber:

Для позиций есть свойство POSITION_TIME_UPDATE - время последнего изменения позиции.

Для ордеров такого свойства в Терминале нет. А на сервере есть?


Правильно ли понимаю, что модификация лимитника на бирже - это перевыставление лимитника: удаление старого и постановка нового?

Если так, то модификация должна менять ORDER_TIME_SETUP. Однако, это не происходит.

Тоже не получилось, пришлось трекать состояние ордеров внутри советника.

Видимо упростили, чтобы в МТ не было в истории куча ордеров (по биржевому - лимитных заявок) сделали чтобы один модифицировался,

видимо где-то в сервере МТ к ордеру привязан список заявок, ну или даже не привязан, только текущая, мол "заявка не сделка - особого значения не имеет".

 

Для демонстрации проблемы несрабатывания стопов и тейков в тестере для лимитных ордеров сделал простейшего советника.

#include <Trade\Trade.mqh> 

bool Ok = false;

int OnInit()
{
  return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnDeinit(const int reason)
{

}

void OnTick()
{
  if ( Ok )  return;
  
  MqlDateTime CurrentTime;
  TimeCurrent(CurrentTime);
  
  if ( CurrentTime.hour >= 11 )
  {
    CTrade T;
    
    MqlTick Tick; 
    SymbolInfoTick(Symbol(), Tick); 
    
    T.SellLimit(1, 
      NormalizeDouble(Tick.last + 100, Digits()), 
      NULL, 
      NormalizeDouble(Tick.last + 250, Digits()), 
      NormalizeDouble(Tick.last - 250, Digits()),
      ORDER_TIME_GTC, 0);
    
    Ok = true;    
  }    
    
}


Результат для фьючерса на Сбер SBRF-12.20 - лимит сработал, установились стоп и тейк, но при любом пересечении уровня стопа и тейка - исполнения стоп приказов не происходит. Скрин во вложении.

Уважаемые разработчики, очень хочется получить обратную связь.


Ludoman77:

Не срабатывают стопы и тейки при тестировании. На скрине пример сработавшего Sell Limit-а с установившимися SL и ТР, но стоп (как и тейк) не срабатывает куда бы не ушла цена. Куда копать ? 

Igor_Gagarin:

ORDER_TIME_SETUP

Если время постановки ордера надо.

Модификации по сути нет, это снятие с последующей постановкой.

Модификация не обязательно предполагает цену открытия лимитника. Это может быть тейк, экспирация, позиция и т.д.

Т.е. нужно время последней удачной правки свойств позиции/ордера на торговом сервере.


Уважаемые разработчики, на торговом сервере есть такое свойство?

 
Если человек удаляет и вновь устанавливает MT5 на тот же компьютер, у него должны сохраниться активации для прежних продуктов, при условии, что он имеет их бэкап?
 

при работе в маркете с описанием на других языках возникают проблемы


Vladimir Pastushak:

при работе в маркете с описанием на других языках возникают проблемы


Прошу прощения. Возможно, лезу не в своё дело. Скорее всего )))

Но я уже очень давно затрагивал эту проблему. Вразумительного ответа не получил. Ответ типа: Все в мире пишут на английском - смешён.

На пальцах. Я пишу код. Думаю на русском, а пишу на английском. Так как я его знаю (английский). Потом уже кто-то другой переводит мой английский на другой язык (на русский - это вооще полный трындец!!!) И что в итоге? Мой хромой английский (не говорите только, что все в команде MQ - чистокровные англичане) переводит такой же хромающий переводчик. 

Почему Вы удивляетесь такой фигне? Одно дело перевести источник на другие языки, и совершенно другое дело перевести "перевод"....

Извините... 

 
Просьба поделиться кодом переключения на нужную вкладку в окне Тестера (Парамерты, График, Журнал и т.д.).
 
В маркете не отображается рейтинг продукта, количество голосов и отзывов, хотя они присутствуют внутри описания https://www.mql5.com/en/market/
