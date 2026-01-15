Ошибки, баги, вопросы - страница 2907
Время открытия позиции выдаёт. А ты о чём спрашивал?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2020.11.20 09:05Как узнать время последней модификации позиции/ордера?
ORDER_TIME_SETUP
Если время постановки ордера надо.
Модификации по сути нет, это снятие с последующей постановкой.
Для позиций есть свойство POSITION_TIME_UPDATE - время последнего изменения позиции.
Для ордеров такого свойства в Терминале нет. А на сервере есть?
Правильно ли понимаю, что модификация лимитника на бирже - это перевыставление лимитника: удаление старого и постановка нового?
Если так, то модификация должна менять ORDER_TIME_SETUP. Однако, это не происходит.
Тоже не получилось, пришлось трекать состояние ордеров внутри советника.
Видимо упростили, чтобы в МТ не было в истории куча ордеров (по биржевому - лимитных заявок) сделали чтобы один модифицировался,
видимо где-то в сервере МТ к ордеру привязан список заявок, ну или даже не привязан, только текущая, мол "заявка не сделка - особого значения не имеет".
Для демонстрации проблемы несрабатывания стопов и тейков в тестере для лимитных ордеров сделал простейшего советника.
Результат для фьючерса на Сбер SBRF-12.20 - лимит сработал, установились стоп и тейк, но при любом пересечении уровня стопа и тейка - исполнения стоп приказов не происходит. Скрин во вложении.
Уважаемые разработчики, очень хочется получить обратную связь.
Не срабатывают стопы и тейки при тестировании. На скрине пример сработавшего Sell Limit-а с установившимися SL и ТР, но стоп (как и тейк) не срабатывает куда бы не ушла цена. Куда копать ?
ORDER_TIME_SETUP
Если время постановки ордера надо.
Модификации по сути нет, это снятие с последующей постановкой.
Модификация не обязательно предполагает цену открытия лимитника. Это может быть тейк, экспирация, позиция и т.д.
Т.е. нужно время последней удачной правки свойств позиции/ордера на торговом сервере.
Уважаемые разработчики, на торговом сервере есть такое свойство?
при работе в маркете с описанием на других языках возникают проблемы
Прошу прощения. Возможно, лезу не в своё дело. Скорее всего )))
Но я уже очень давно затрагивал эту проблему. Вразумительного ответа не получил. Ответ типа: Все в мире пишут на английском - смешён.
На пальцах. Я пишу код. Думаю на русском, а пишу на английском. Так как я его знаю (английский). Потом уже кто-то другой переводит мой английский на другой язык (на русский - это вооще полный трындец!!!) И что в итоге? Мой хромой английский (не говорите только, что все в команде MQ - чистокровные англичане) переводит такой же хромающий переводчик.
Почему Вы удивляетесь такой фигне? Одно дело перевести источник на другие языки, и совершенно другое дело перевести "перевод"....
Извините...