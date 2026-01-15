Ошибки, баги, вопросы - страница 2908
Если есть более подходящая ветка для вопросов по кодебазе, перенесите вопрос туда. Эти "ошибки" - слишком длинные и, вероятно, их не очень внимательно читают MQ.
Такая проблема. Хотел опубликовать модуль для MQL Wizard для генерации универсальных сигналов, то есть настраиваемых пользователем и использующих произвольные индикаторы, а не ограниченный набор, поставляемый со стандартной библиотекой. В качестве mq5-кода приложил эксперт, сгенерированный с использованием нового модуля. Но разумеется, в модуле нет никаких жестко прописанных сигналов, потому что весь его смысл в настройке. В результате эксперт не торгует и не проходит автоматическую проверку.
Какие есть варианты решения проблемы?
Обходил в советнике открывающем ордера по времени, открывая ордер с СЛ и ТП в ОнИнит. в мт4. Проходил валидацию полгода назад.
Да и условие ставил, Если в Тестере, то открываем ордер, если нет, то пропускаем. Валидация же в тестере проводится.
Думал, что можно будет сделать запускающую обертку с помощью директивы #property tester_set, но она, оказывается, не устанавливает эти параметры по умолчанию автоматически, а лишь добавляет пункт меню в тестер для выбора вручную.
Попробовал также директиву #property tester_file "DefaultSettings.tpl". Указанный файл копируется на агент в корневую папку, но не применяется автоматически (по крайней мере в плане настроек эксперта).
В маркете не отображается рейтинг продукта, количество голосов и отзывов, хотя они присутствуют внутри описания https://www.mql5.com/en/market/
Тестер во время оптимизации советника при каждом новом прогоне переключается на вкладку "настройки", невозможно контролировать состояние агентов, тупо убегает на другую вкладку. Заметил сегодня, в данный момент build 2697.
На локальные агенты раздает неравномерное кол-во заданий, при этом ни одно не выполняется
Есть идеи?
Как через CopyTicks получить тик, который был до заданного времени?
Ну если Макс. баров в окне - unlimited,
то наверное что-то вроде:
проверил, но не с пристрастием.
Если обходится без баров (iBarShift), то, если время попадет на выходные, поиск ближайшего тика может быть весьма затратным.
Да, тик справа - элементарно, тик слева - ужас.
Не хватает, чтобы в функции
параметр count был int и эта функция поддерживала бы отрицательные значения count, т.е. в обратную сторону.