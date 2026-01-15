Ошибки, баги, вопросы - страница 3692
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасиб, понятно. ИМХО это плохое решение.
Не могу запустить индикатор, пишет о какой-то ошибке
Не могу запустить индикатор, пишет о какой-то ошибке
Было такое при компиляции индикатора в билде 5488.
Перекомпилировал в другой более старой версии и всё ок.
Подскажите пож. почему у меня при каждой загрузке терминала объемы на панели быстрого доступа сбрасываются на всех вкладках. Рисуются от фонаря, когда 5 лотов на всех вкладках, когда 20. Они что не должны сохраняться при закрытии терминала?
Простая функция расчета минимального эквити и просадки:
Для теста добавил её к советнику - примеру \Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5
Значения из тестера:
Рассчитанные и распечатанные значения: (отличия выделены)
EQUITYMIN = 7825.73
EQUITY_DD = 2174.27
EQUITYDD_PERCENT = 21.74
EQUITY_DDREL_PERCENT = 21.74
EQUITY_DD_RELATIVE = 2174.27
Расчетная просадка эквити на $1,56 хуже.Тут немного.
В другом эксперте с траллом эквити волатильнее. Там такие отличия:
Расчетная просадка эквити на $20 хуже.
Получается что MT5 тестер показывает всегда лучшие (меньшие) просадки эквити.
Вроде код элементарный. Что не так? MT5 по другому считает эквити? Плохо, что там просадки меньше, чем в реальноости.Код отредактированного \Moving Average.mq5 приложил, чтобы любой мог проверить. Build 5327.
Equity Drawdown Absolute дублируется в следующей строке.
Предложение для разработчиков: покажите в первой строке Equity minimal вместо просадки, которая уже есть.
Вроде код элементарный. Что не так?
Вызов расчета эквити только в конце OnTick.
Так и сделано в приложеном коде.
В моем коде тоже в конце.
Пробовал и в начале - без изменений.