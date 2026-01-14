Ошибки, баги, вопросы - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
то же самое скриншот нет смысла прикладывать потомучто сразу после запуска mt5setup.e[e программа сразу слетает и надпись setup error
скачал эту программу на нетбук программа запускается не понимаю в чем дело
Накидываю на чарт пользовательский индикатор -->
он отрисовывает -->
удаляю его с чарта -->
он исчезает -->
снова накидываю на чарт -->
и тишина никакой отрисовки при повторном вызове индикатора ?????????????
ЗЫ хотя нет бывает загружаеться(в общем плавающий глюк), индикатор прилагаю
Антивирусы или брандмауэр есть (любая сетевая и антивирусная защита)? Если есть то какая...
И ещё вот такая хрень вместо кнопки [Эксперты] на панели Инструменты Cntl+T
Накидываю на чарт пользовательский индикатор -->
он отрисовывает -->
удаляю его с чарта -->
он исчезает -->
снова накидываю на чарт -->
и тишина никакой отрисовки при повторном вызове индикатора ?????????????
ЗЫ хотя нет бывает загружаеться(в общем плавающий глюк), индикатор прилагаю
Ну все опять по новой. Ну что у Вас за превычка в параметрах писать какой символ юзаем (при этом забывать его НОРАЛЬНО обработать в теле индюка).
В блоке инициализации с горем пополам обработали этот параметр, а что дальше с ним творить вопрос...
Для начала советую сменить строки в блоке инициализации на эти
А затем подумать еще разок что твориться в калькуляторе у индюка...
PS
Да и в любом случае если треба указать текущий ТФ лучше юзать либо PERIOD_CURRENT либо Period()
Накидываю на чарт пользовательский индикатор -->
он отрисовывает -->
удаляю его с чарта -->
он исчезает -->
снова накидываю на чарт -->
и тишина никакой отрисовки при повторном вызове индикатора ?????????????
ЗЫ хотя нет бывает загружаеться(в общем плавающий глюк), индикатор прилагаю
У меня Ваш индикатор работает стабильно и без глюков.
А почему объявлен один буфер для расчёта индикатора, а связываются три? Может в этом причина?
Ну все опять по новой. Ну что у Вас за превычка в параметрах писать какой символ юзаем (при этом забывать его НОРАЛЬНО обработать в теле индюка).
В блоке инициализации с горем пополам обработали этот параметр, а что дальше с ним творить вопрос...
Для начала советую сменить строки в блоке инициализации на этиА затем подумать еще разок что твориться в калькуляторе у индюка...
У меня Ваш индикатор работает стабильно и без глюков.
А почему объявлен один буфер для расчёта индикатора, а связываются три? Может в этом причина?
Немного недоперепонял, не нашёл отличий между своим кодом и тем что вы предлогаете.
Там не в инициализации дело. И даже не в тех двух строчках которые Машек вызывают.
Если даже предположить тот факт что параметр СИМВОЛ действительно нужен там (лично я в этом сомневаюсь), работа с буферами хромает, а про блок калькулятора я вообще молчу...