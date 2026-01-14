Ошибки, баги, вопросы - страница 30

Новый комментарий
[Удален]  
fvdtrejder:

то же самое     скриншот нет смысла прикладывать потомучто сразу после запуска mt5setup.e[e  программа сразу слетает  и надпись   setup  error

 скачал эту программу на нетбук   программа запускается      не понимаю в чем дело

Антивирусы или брандмауэр есть (любая сетевая и антивирусная защита)? Если есть то какая...
 

Накидываю на чарт пользовательский индикатор -->

он отрисовывает -->

удаляю его с чарта -->

он исчезает -->

снова накидываю на чарт -->

и тишина никакой отрисовки при повторном вызове индикатора ?????????????

ЗЫ хотя нет бывает загружаеться(в общем плавающий глюк), индикатор прилагаю

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot LRma
#property indicator_label1  "LRma"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
input string             symbol      ="EURUSD";
input int                MA_Period   =25;          // период MA
input int                MA_shift    =0;           // сдвиг индикатора
input ENUM_APPLIED_PRICE price       =PRICE_OPEN;  // тип цены 
//--- indicator buffers
double  LRma[],L[],S[],iPoint,iiMA;

int Lwma,Sma;// Хендлы машек
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);
   Lwma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_LWMA,price);
   Sma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_SMA,price);
   iPoint=1.0/SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   iiMA=1.0/MA_Period;
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"LRma_symbol_"+symbol);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int count=rates_total-prev_calculated;
   if(count==0)count=1;
   if(CopyBuffer(Lwma,0,0,count,L)!=-1)
     {
      if(CopyBuffer(Sma,0,0,count,S)!=-1)
        {
         for(int i=0;i<count;i++)
            LRma[i]=(L[i]-S[i])*6*iPoint*iiMA;
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
lrma_symbol_x.mq5  3 kb
 
Interesting:
Антивирусы или брандмауэр есть (любая сетевая и антивирусная защита)? Если есть то какая...
 
fvdtrejder:
есть  доктор веб    я его отключил  тоже самое
 

И ещё вот такая хрень вместо кнопки [Эксперты] на панели Инструменты Cntl+T


[Удален]  
Urain:

Накидываю на чарт пользовательский индикатор -->

он отрисовывает -->

удаляю его с чарта -->

он исчезает -->

снова накидываю на чарт -->

и тишина никакой отрисовки при повторном вызове индикатора ?????????????

ЗЫ хотя нет бывает загружаеться(в общем плавающий глюк), индикатор прилагаю


Ну все опять по новой. Ну что у Вас за превычка в параметрах писать какой символ юзаем (при этом забывать его НОРАЛЬНО обработать в теле индюка).

В блоке инициализации с горем пополам обработали этот параметр, а что дальше с ним творить вопрос...


Для начала советую сменить строки в блоке инициализации на эти

//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);

   Lwma=iMA(symbol,Period(),MA_Period+1,MA_shift,MODE_LWMA,price);
   Sma=iMA(symbol,Period(),MA_Period+1,MA_shift,MODE_SMA,price);

   iPoint=1.0/SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   iiMA=1.0/MA_Period;
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"LRma_symbol_"+symbol);
//---

А затем подумать еще разок что твориться в калькуляторе у индюка...


PS

Да и в любом случае если треба указать текущий ТФ лучше юзать либо PERIOD_CURRENT либо Period()

 
Urain:

Накидываю на чарт пользовательский индикатор -->

он отрисовывает -->

удаляю его с чарта -->

он исчезает -->

снова накидываю на чарт -->

и тишина никакой отрисовки при повторном вызове индикатора ?????????????

ЗЫ хотя нет бывает загружаеться(в общем плавающий глюк), индикатор прилагаю


У меня Ваш индикатор работает стабильно и без глюков.

А почему объявлен один буфер для расчёта индикатора, а связываются три? Может в этом причина?

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);
 
Interesting:

Ну все опять по новой. Ну что у Вас за превычка в параметрах писать какой символ юзаем (при этом забывать его НОРАЛЬНО обработать в теле индюка).

В блоке инициализации с горем пополам обработали этот параметр, а что дальше с ним творить вопрос...


Для начала советую сменить строки в блоке инициализации на эти

А затем подумать еще разок что твориться в калькуляторе у индюка...
Немного недоперепонял, не нашёл отличий между своим кодом и тем что вы предлогаете.
 
DC2008:

У меня Ваш индикатор работает стабильно и без глюков.

А почему объявлен один буфер для расчёта индикатора, а связываются три? Может в этом причина?

Может, но ведь иногда работает, хотя когда задаю 3 то в коротком имени отрисовываеться 3 значения а мне нужно только одно основного буфера.
[Удален]  
Urain:
Немного недоперепонял, не нашёл отличий между своим кодом и тем что вы предлогаете.

Там не в инициализации дело. И даже не в тех двух строчках которые Машек вызывают.

Если даже предположить тот факт что параметр СИМВОЛ действительно нужен там (лично я в этом сомневаюсь), работа с буферами хромает, а про блок калькулятора я вообще молчу...

1...232425262728293031323334353637...3695
Новый комментарий