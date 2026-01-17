Ошибки, баги, вопросы - страница 29

Новый комментарий
 
Господа может кто- нибудь подскажет откуда еще можно скачать МТ5  кроме  metaquotes.net\ru  
 
fvdtrejder:
Господа может кто- нибудь подскажет откуда еще можно скачать МТ5  кроме  metaquotes.net\ru  

Только что скачал установщик с metaquotes.net - установка прошла успешно.

На компьютере, где Вы запускаете установщик, есть выход в интеренет? Выход осуществляется через прокси-сервер?

 
Alexandr2385:

Здравствуйте! У меня возникла серьезная проблемма с работой Терминала МТ5. Дело в том, что когда я запускаю терминал, то в процессе его работы движется только сама линия цены( бид), а сами свечи(бары) не рисуются/не изменяются. Следовательно происходит движение цены без изменения самого графика. У меня вопрос: Как это проблемму устранить? Ведь в МТ4 все работает нормально!!?! При этом я пробывал переустанавливать терминал, но и это не помогло! Причем такая беда с несколькими брокерами...подскажите что делать в этой ситуации?

Вопрос уже задавал недавно...Ответьте пожалуйста

[Удален]  
fvdtrejder:
Господа может кто- нибудь подскажет откуда еще можно скачать МТ5  кроме  metaquotes.net\ru  


Есть несколько ДЦ, которые занимаются тестирование новой платформы, к примеру эти:

1. Альпари - http://www.alpari.ru

2. Broco - http://www.brocompany.ru/

3. Admiral markets - http://www.forextrade.ee/

Все они имеют "свои" сервера для тестирования...

PS

У Адмирала совсем древний инсталятор, весит более 7 Mb (за работоспособность не ручаюсь)...

 
Interesting:
В предыдущих все было ОК. Тройка (REASON_CHARTCHANGE) и тут возвращается в норме (если бегать по ТФ)...
При чём здесь чарт_чендж? В этом случае эксперт не выгружается. Просто переинициализируется
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ
  • www.mql5.com
Программы MQL5 / Выполнение программ - Документация по MQL5
[Удален]  
stringo:
При чём здесь чарт_чендж? В этом случае эксперт не выгружается. Просто переинициализируется
Раньше все работало, просто когда изменилось даже не заметил (предупреждать нужно)... :)
 
alexey_petrov:

Только что скачал установщик с metaquotes.net - установка прошла успешно.

На компьютере, где Вы запускаете установщик, есть выход в интеренет? Выход осуществляется через прокси-сервер?

на пк есть выход в интернет  через  стрим   скажите вы скачали установщик  это ехе. файл  или нет   может я не то устанавливаю
 
fvdtrejder:
на пк есть выход в интернет  через  стрим   скажите вы скачали установщик  это ехе. файл  или нет   может я не то устанавливаю

Скачайте дистрибутив с https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe и попробуйте снова. 

При неудаче:

  1. приложите скриншот в эту тему
  2. укажите, есть ли прокси, какой именно, с авторизацией ли

 
Renat:

Скачайте дистрибутив с https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe и попробуйте снова. 

При неудаче:

  1. приложите скриншот в эту тему
  2. укажите, есть ли прокси, какой именно, с авторизацией ли

то же самое     скриншот нет смысла прикладывать потомучто сразу после запуска mt5setup.e[e  программа сразу слетает  и надпись   setup  error

 скачал эту программу на нетбук   программа запускается      не понимаю в чем дело

 
fvdtrejder:

то же самое     скриншот нет смысла прикладывать потомучто сразу после запуска mt5setup.e[e  программа сразу слетает  и надпись   setup  error

 скачал эту программу на нетбук   программа запускается      не понимаю в чем дело

Один из варантов - такая ошибка может выдаваться при недостатке привилегий.  Проверьте этот вариант.

Напишите заявку в сервисдеск где как можно более полно и точно опишите окружение.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
1...222324252627282930313233343536...3696
Новый комментарий