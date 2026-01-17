Ошибки, баги, вопросы - страница 29
Господа может кто- нибудь подскажет откуда еще можно скачать МТ5 кроме metaquotes.net\ru
Только что скачал установщик с metaquotes.net - установка прошла успешно.
На компьютере, где Вы запускаете установщик, есть выход в интеренет? Выход осуществляется через прокси-сервер?
Здравствуйте! У меня возникла серьезная проблемма с работой Терминала МТ5. Дело в том, что когда я запускаю терминал, то в процессе его работы движется только сама линия цены( бид), а сами свечи(бары) не рисуются/не изменяются. Следовательно происходит движение цены без изменения самого графика. У меня вопрос: Как это проблемму устранить? Ведь в МТ4 все работает нормально!!?! При этом я пробывал переустанавливать терминал, но и это не помогло! Причем такая беда с несколькими брокерами...подскажите что делать в этой ситуации?
Вопрос уже задавал недавно...Ответьте пожалуйста
Господа может кто- нибудь подскажет откуда еще можно скачать МТ5 кроме metaquotes.net\ru
Есть несколько ДЦ, которые занимаются тестирование новой платформы, к примеру эти:
1. Альпари - http://www.alpari.ru
2. Broco - http://www.brocompany.ru/
3. Admiral markets - http://www.forextrade.ee/
Все они имеют "свои" сервера для тестирования...
PS
У Адмирала совсем древний инсталятор, весит более 7 Mb (за работоспособность не ручаюсь)...
В предыдущих все было ОК. Тройка (REASON_CHARTCHANGE) и тут возвращается в норме (если бегать по ТФ)...
При чём здесь чарт_чендж? В этом случае эксперт не выгружается. Просто переинициализируется
на пк есть выход в интернет через стрим скажите вы скачали установщик это ехе. файл или нет может я не то устанавливаю
Скачайте дистрибутив с https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe и попробуйте снова.
При неудаче:
то же самое скриншот нет смысла прикладывать потомучто сразу после запуска mt5setup.e[e программа сразу слетает и надпись setup error
скачал эту программу на нетбук программа запускается не понимаю в чем дело
Один из варантов - такая ошибка может выдаваться при недостатке привилегий. Проверьте этот вариант.
Напишите заявку в сервисдеск где как можно более полно и точно опишите окружение.