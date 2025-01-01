Экономический календарь
Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике (Reserve Bank of New Zealand Monetary Policy Statement)
Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Сектор:
Деньги
|Средняя
|Следующее событие
|Важность
Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике (RBNZ Monetary Policy Statement) публикуется один раз в квартал. В нем приводятся пояснения по текущей монетарной политике и описываются перспективы экономических условий и инфляции.