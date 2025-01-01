Calendrier économique
Déclaration de politique monétaire de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (Reserve Bank of New Zealand Monetary Policy Statement)
Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Secteur
Argent
La déclaration de politique monétaire de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) est publiée sur une base trimestrielle. Elle fournit des explications sur la politique monétaire actuelle et une description de la condition économique et des perspectives d’inflation.