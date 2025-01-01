//--- example for CArrayLong::Resize(int)

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayLong *array=new CArrayLong;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add arrays elements

//--- . . .

//--- resize array

if(!array.Resize(10))

{

printf("Resize error");

delete array;

return;

}

//--- delete array

delete array;

}