//--- example for CArrayLong::SearchLinear(long)

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayLong *array=new CArrayLong;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add arrays elements

//--- . . .

//--- search element

if(array.SearchLinear(1000000)!=-1) printf("Element found");

else printf("Element not found");

//--- delete array

delete array;

}