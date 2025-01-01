Reserve

Резервирует память для увеличения размеров массива.

bool Reserve(

int size

)

Параметры

size

[in] Количество дополнительных элементов массива.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если была попытка запросить количество меньше или равное нулю, либо если массив увеличить не удалось.

Примечание

Для уменьшения фрагментации памяти, приращение размеров массива производится с шагом ранее заданным через метод Step(int), либо 16 (по умолчанию).

Пример: