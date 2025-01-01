//--- example for CArrayLong::At(int)

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayLong *array=new CArrayLong;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add arrays elements

//--- . . .

for(int i=0;i<array.Total();i++)

{

long result=array.At(i);

if(result==LONG_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)

{

//--- ошибка чтения из массива

printf("Get element error");

delete array;

return;

}

//--- use element

//--- . . .

}

//--- delete array

delete array;

}