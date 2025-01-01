ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayLongInsert 

Insert

Вставляет элемент в массив в указанную позицию.

bool  Insert(
   long  element,     // элемент для вставки
   int   pos          // позиция
   )

Параметры

element

[in]  Значение элемента для вставки в массив

pos

[in]  Позиция в массиве для вставки

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности вставить элемент.

Пример:

//--- example for CArrayLong::Insert(long,int)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insert elements
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(i,0))
        {
         printf("Insert error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }