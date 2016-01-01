CS_ShapedMembershipFunction

Класс для реализации S-подобной функции принадлежности с параметрами А и B.

Описание

Функция задает S-подобную двухпараметрическую функцию принадлежности. Это неубывающая функция, принимающая значения от 0 до 1. Параметры А и В определяют интервал, внутри которого функция возрастает по нелинейной траектории от 0 до 1.

С помощью этой функции представлены нечеткие множества типа "очень высокий" (то есть, задаются неубывающие функции принадлежности с насыщением).

Пример кода для построения этого графика приведен ниже.

Декларация

class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Заголовок

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Иерархия наследования CObject IMembershipFunction CS_ShapedMembershipFunction

Методы класса

Метод класса Описание A Возвращает и устанавливает параметр начала интервала возрастания. B Возвращает и устанавливает первый параметр ядра нечеткого множества. GetValue Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.

Методы унаследованные от CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Пример