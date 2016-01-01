CS_ShapedMembershipFunction
Класс для реализации S-подобной функции принадлежности с параметрами А и B.
Описание
Функция задает S-подобную двухпараметрическую функцию принадлежности. Это неубывающая функция, принимающая значения от 0 до 1. Параметры А и В определяют интервал, внутри которого функция возрастает по нелинейной траектории от 0 до 1.
С помощью этой функции представлены нечеткие множества типа "очень высокий" (то есть, задаются неубывающие функции принадлежности с насыщением).
Пример кода для построения этого графика приведен ниже.
Декларация
class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Заголовок
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Иерархия наследования
CS_ShapedMembershipFunction
Методы класса
Метод класса
Описание
Возвращает и устанавливает параметр начала интервала возрастания.
Возвращает и устанавливает первый параметр ядра нечеткого множества.
Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.
