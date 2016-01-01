CNormalCombinationMembershipFunction
Класс для реализации двухсторонней гауссовской функции принадлежности с параметрами B1, B2, Sigma1 и Sigma2.
Описание
Двухсторонняя гауссовская функция принадлежности формируется с использованием распределения Гаусса. Она позволяет задавать асимметричные функции принадлежности. На всей области определения функция является гладкой и принимает ненулевые значения.
Пример кода для построения этого графика приведен ниже.
Декларация
class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Заголовок
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Иерархия наследования
CNormalCombinationMembershipFunction
Методы класса
Метод класса
Описание
Возвращает и устанавливает значение первого центра функции принадлежности.
Возвращает и устанавливает значение второго центра функции принадлежности.
Возвращает и устанавливает первый параметр кривизны функции принадлежности.
Возвращает и устанавливает второй параметр кривизны функции принадлежности.
Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.
