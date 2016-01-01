//+------------------------------------------------------------------+

//| NormalCombinationMembershipFunction.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

#include <Graphics\Graphic.mqh>

//--- Create membership functions

CNormalCombinationMembershipFunction func1(1,2,3,1);

CNormalCombinationMembershipFunction func2(4,2,5,1);

CNormalCombinationMembershipFunction func3(6,2,6,1);

//--- Create wrappers for membership functions

double NormalCombinationMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }

double NormalCombinationMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }

double NormalCombinationMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- create graphic

CGraphic graphic;

if(!graphic.Create(0,"NormalCombinationMembershipFunction",0,30,30,780,380))

{

graphic.Attach(0,"NormalCombinationMembershipFunction");

}

graphic.HistoryNameWidth(70);

graphic.BackgroundMain("NormalCombinationMembershipFunction");

graphic.BackgroundMainSize(16);

//--- create curve

graphic.CurveAdd(NormalCombinationMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[1, 2, 3, 1]");

graphic.CurveAdd(NormalCombinationMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[4, 2, 5, 1]");

graphic.CurveAdd(NormalCombinationMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[6, 2, 6, 1]");

//--- sets the X-axis properties

graphic.XAxis().AutoScale(false);

graphic.XAxis().Min(0.0);

graphic.XAxis().Max(10.0);

graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);

//--- sets the Y-axis properties

graphic.YAxis().AutoScale(false);

graphic.YAxis().Min(0.0);

graphic.YAxis().Max(1.1);

graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);

//--- plot

graphic.CurvePlotAll();

graphic.Update();

}