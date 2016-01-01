CZ_ShapedMembershipFunction
Класс для реализации z-подобной функции принадлежности с параметрами А и B.
Описание
Функция задает z-подобную двухпараметрическую функцию принадлежности. Это невозрастающая функция принадлежности, принимающая значения от 1 до 0. Параметры функции определяют интервал, внутри которого функция нелинейно убывает от 0 до 1.
С помощью функции могут быть представлены нечеткие множества типа "очень низкий". То есть, она задает невозрастающие функции принадлежности с насыщением.
Пример кода для построения этого графика приведен ниже.
Декларация
class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Заголовок
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Иерархия наследования
CZ_ShapedMembershipFunction
Методы класса
Метод класса
Описание
Возвращает и устанавливает параметр начала интервала убывания.
Возвращает и устанавливает параметр конца интервала убывания.
Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.
//+------------------------------------------------------------------+