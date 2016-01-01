ДокументацияРазделы
CZ_ShapedMembershipFunction

Класс для реализации z-подобной функции принадлежности с параметрами А и B.  

Описание

Функция задает z-подобную двухпараметрическую функцию принадлежности.  Это невозрастающая функция принадлежности, принимающая значения от 1 до 0. Параметры функции определяют интервал, внутри которого функция нелинейно убывает от 0 до 1.

С помощью функции могут быть представлены нечеткие множества типа "очень низкий". То есть, она задает невозрастающие функции принадлежности с насыщением.

fuzzy_z_function

Пример кода для построения этого графика приведен ниже.

Декларация

   class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      IMembershipFunction

          CZ_ShapedMembershipFunction

Методы класса

Метод класса  

Описание

A

Возвращает и устанавливает параметр начала интервала убывания.

B

Возвращает и устанавливает параметр конца интервала убывания.

GetValue

Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Пример

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                   Z_ShapedMembershipFunction.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CZ_ShapedMembershipFunction func1(2,1);
CZ_ShapedMembershipFunction func2(2,5);
CZ_ShapedMembershipFunction func3(2,9);
//--- Create wrappers for membership functions
double Z_ShapedMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double Z_ShapedMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double Z_ShapedMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"Z_ShapedMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"Z_ShapedMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("Z_ShapedMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(Z_ShapedMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 1]");
   graphic.CurveAdd(Z_ShapedMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 5]");
   graphic.CurveAdd(Z_ShapedMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 9]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
