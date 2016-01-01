CP_ShapedMembershipFunction
Класс для реализации пи-подобной функции принадлежности с параметрами А, B, С и D.
Описание
Пи-подобная функция принадлежности имеет вид криволинейной трапеции. Функция применяется для задания асимметричных функций принадлежности с плавным переходом от пессимистической к оптимистической оценке нечеткого числа.
Пример кода для построения этого графика приведен ниже.
Декларация
class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Заголовок
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Иерархия наследования
CP_ShapedMembershipFunction
Методы класса
Метод класса
Описание
Возвращает и устанавливает параметр начала нечеткого множества.
Возвращает и устанавливает первый параметр ядра нечеткого множества.
Возвращает и устанавливает второй параметр ядра нечеткого множества.
Возвращает и устанавливает параметр конца нечеткого множества.
Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.
