CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Класс для реализации функции принадлежности в виде разности между двумя сигмоидными функциями с параметрами А1, А2, С1, С2.

Описание

Функция основана на использовании сигмоидной кривой. С ее помощью можно создавать функции принадлежности со значениями, равными 1, начиная с некоторого значения аргумента. Подобные функции подходят, если необходимо задать лингвистические термы типа "короткий" или "длинный".

fuzzy_diffsigmoidal_function

Пример кода для построения этого графика приведен ниже.

Декларация

   class CDifferencTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      IMembershipFunction

          CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Методы класса

Метод класса  

Описание

A1

Возвращает и устанавливает коэффициент крутизны первой функции принадлежности.

A2

Возвращает и устанавливает коэффициент крутизны второй функции принадлежности.

С1

Возвращает и устанавливает параметр координаты перегиба первой функции принадлежности.

С2

Возвращает и устанавливает параметр координаты перегиба второй функции принадлежности.

GetValue

Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Пример

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction func1(5,1,8,7);
CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction func2(5,4,5,7);
CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction func3(5,6,2,7);
//--- Create wrappers for membership functions
double DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 1, 8, 7]");
   graphic.CurveAdd(DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 4, 5, 7]");
   graphic.CurveAdd(DifferencTwoSigmoidalMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 6, 2, 7]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
