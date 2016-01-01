CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
Класс для реализации функции принадлежности в виде разности между двумя сигмоидными функциями с параметрами А1, А2, С1, С2.
Описание
Функция основана на использовании сигмоидной кривой. С ее помощью можно создавать функции принадлежности со значениями, равными 1, начиная с некоторого значения аргумента. Подобные функции подходят, если необходимо задать лингвистические термы типа "короткий" или "длинный".
Декларация
class CDifferencTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Заголовок
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Иерархия наследования
CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction
Методы класса
Метод класса
Описание
Возвращает и устанавливает коэффициент крутизны первой функции принадлежности.
Возвращает и устанавливает коэффициент крутизны второй функции принадлежности.
Возвращает и устанавливает параметр координаты перегиба первой функции принадлежности.
Возвращает и устанавливает параметр координаты перегиба второй функции принадлежности.
Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.
