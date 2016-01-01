CTrapezoidMembershipFunction

Класс для реализации трапециевидной функции принадлежности с параметрами X1, X2, X3 и X4.

Описание

Функция формируется с использованием кусочно-линейной аппроксимации. Это обобщение треугольной функции, она позволяет задавать ядро нечеткого множетсва в виде интервала. Такая функция принадлежности делает возможной удобную интерпретацию оптимистической/пессимистической оценки.

Применяется для задания асимметричных функций принадлежности переменных, наиболее возможные значения которых принимаются на некотором интервале.

Пример кода для построения этого графика приведен ниже.

Декларация

class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Заголовок

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Иерархия наследования CObject IMembershipFunction CTrapezoidMembershipFunction

Методы класса

Метод класса Описание X1 Возвращает и устанавливает значение первой точки на абсциссе. X2 Возвращает и устанавливает значение второй точки на абсциссе. X3 Возвращает и устанавливает значение третьей точки на абсциссе. X4 Возвращает и устанавливает значение четвертой точки на абсциссе. GetValue Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.

Методы унаследованные от CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Пример