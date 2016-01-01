CTrapezoidMembershipFunction
Класс для реализации трапециевидной функции принадлежности с параметрами X1, X2, X3 и X4.
Описание
Функция формируется с использованием кусочно-линейной аппроксимации. Это обобщение треугольной функции, она позволяет задавать ядро нечеткого множетсва в виде интервала. Такая функция принадлежности делает возможной удобную интерпретацию оптимистической/пессимистической оценки.
Применяется для задания асимметричных функций принадлежности переменных, наиболее возможные значения которых принимаются на некотором интервале.
Пример кода для построения этого графика приведен ниже.
Декларация
|
class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Заголовок
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Иерархия наследования
CTrapezoidMembershipFunction
Методы класса
|
Метод класса
|
Описание
|
Возвращает и устанавливает значение первой точки на абсциссе.
|
Возвращает и устанавливает значение второй точки на абсциссе.
|
Возвращает и устанавливает значение третьей точки на абсциссе.
|
Возвращает и устанавливает значение четвертой точки на абсциссе.
|
Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.
|
//+------------------------------------------------------------------+