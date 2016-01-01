CSigmoidalMembershipFunction

Класс для реализации сигмоидной функции принадлежности с параметрами A и C.

Описание

Сигмоидная функция применяется для задания монотонных функций принадлежности. С ее помощью можно создавать функции принадлежности со значениями, равными 1, начиная с некоторого значения аргумента. Подобные функции подходят, если необходимо задать лингвистические термы типа "короткий" или "длинный".

Пример кода для построения этого графика приведен ниже.

Декларация

class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Заголовок

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Иерархия наследования CObject IMembershipFunction CSigmoidalMembershipFunction

Методы класса

Метод класса Описание A Возвращает и устанавливает коэффициент крутизны функции принадлежности. С Возвращает и устанавливает параметр координаты перегиба функции принадлежности. GetValue Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.

Методы унаследованные от CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Пример