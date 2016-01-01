CSigmoidalMembershipFunction
Класс для реализации сигмоидной функции принадлежности с параметрами A и C.
Описание
Сигмоидная функция применяется для задания монотонных функций принадлежности. С ее помощью можно создавать функции принадлежности со значениями, равными 1, начиная с некоторого значения аргумента. Подобные функции подходят, если необходимо задать лингвистические термы типа "короткий" или "длинный".
Пример кода для построения этого графика приведен ниже.
Декларация
|
class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Заголовок
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Иерархия наследования
CSigmoidalMembershipFunction
Методы класса
|
Метод класса
|
Описание
|
Возвращает и устанавливает коэффициент крутизны функции принадлежности.
|
Возвращает и устанавливает параметр координаты перегиба функции принадлежности.
|
Рассчитывает значение функции принадлежности по указанному аргументу.
|
//+------------------------------------------------------------------+