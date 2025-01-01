- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
Overlaps
現在のソート済み集合が指定されたコレクションまたは配列と重複するかどうかを判断します。
ICollection<T>インターフェイスを実装するコレクションを扱うためのバージョン：
|
bool Overlaps(
配列を扱うためのバージョン：
|
bool Overlaps(
パラメータ
*collection
[in] 重複を判断するコレクション
&collection[]
[in] 重複を判断する配列
戻り値
現在のソート済み集合とコレクションまたは配列が重なっている場合はtrue、それ例外の場合はfalseを返します。