ColorBackground (Get method)

차트 객체의 OBJPROP_BGCOLOR(배경색)을 가져옵니다.

color  ColorBackground()

Return Value

OBJPROP_BGCOLOR 속성의 값.

ColorBackground (Set method)

차트 객체의 OBJPROP_BGCOLOR (배경색) 속성을 설정합니다.

bool  ColorBackground(
   const color  value      // 값
   )

Parameters

value

[in] OBJPROP_BGCOLOR 속성의 새 값.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.