MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndObjColorBackground
- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ColorBackground (Get method)
차트 객체의 OBJPROP_BGCOLOR(배경색)을 가져옵니다.
|
color ColorBackground()
Return Value
OBJPROP_BGCOLOR 속성의 값.
ColorBackground (Set method)
차트 객체의 OBJPROP_BGCOLOR (배경색) 속성을 설정합니다.
|
bool ColorBackground(
Parameters
value
[in] OBJPROP_BGCOLOR 속성의 새 값.
Return Value
성공시 true, 아니면 false.