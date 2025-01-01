- 复合操作符
- 表达式操作符
- 返回操作符
- 假设操作符if-else
- 假设操作符？：
- 循环操作符 while
- 切换操作符
- 循环操作符 for
- 循环操作符 do while
- 嵌入操作符
- 继续操作符
- 矩阵乘法运算符 @
- 对象创建操作符new
- 对象删除操作符delete
切换操作符
在case全部变量和相应表达式值检测的操作符之内比较常数表达式值。每一个case变量会在整数常数表达式内标注。常数表达式不包含函数变量调用。switch表达式操作符必须是整数类型 – int 或 uint。
switch(expression)
如果在case操作符等于表达式值，操作符default标签连接将会执行。此default变量无需在最后。如果相应表达式值和default变量没有获取，不会有任何执行。
关键词case和常数被标注，并且if 操作符执行 case变量，程序将执行以下所有操作符直至break操作符生成。
一个常数表达式的计算是在编译期间。在一个switch操作符内部存在两个相同值的常数。
示例：
//--- 第一示例
