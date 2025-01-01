切换操作符

在case全部变量和相应表达式值检测的操作符之内比较常数表达式值。每一个case变量会在整数常数表达式内标注。常数表达式不包含函数变量调用。switch表达式操作符必须是整数类型 – int 或 uint。

switch(expression)

{

case constant: operators

case constant: operators

...

default: operators

}

如果在case操作符等于表达式值，操作符default标签连接将会执行。此default变量无需在最后。如果相应表达式值和default变量没有获取，不会有任何执行。

关键词case和常数被标注，并且if 操作符执行 case变量，程序将执行以下所有操作符直至break操作符生成。

一个常数表达式的计算是在编译期间。在一个switch操作符内部存在两个相同值的常数。

示例：

//--- 第一示例

switch(x)

{

case 'A':

Print("CASE A");

break;

case 'B':

case 'C':

Print("CASE B or C");

break;

default:

Print("NOT A, B or C");

break;

}



//--- 第二示例

string res="";

int i=0;

switch(i)

{

case 1:

res=i;break;

default:

res="default";break;

case 2:

res=i;break;

case 3:

res=i;break;

}

Print(res);

/*

结果

默认

*/

另见

变量初始化 ， 可见范围和变量使用期 ， 创建和删除对象