Fractured Fractals - эксперт для MetaTrader 4
- 4780
Автор: tageiger aka
Советник Fractured Fractals. Использует индикатор iFractals.
-------------------------------
Параметры тестирования:
Символ: EURUSD.
Период: M15.
Модель: все тики.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7696
