Советники

Fractured Fractals - эксперт для MetaTrader 4

Автор: tageiger aka

Советник Fractured Fractals. Использует индикатор iFractals.

-------------------------------
Параметры тестирования:
Символ: EURUSD.
Период: M15.
Модель: все тики.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7696

