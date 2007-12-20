CodeBaseРазделы
Gaps - эксперт для MetaTrader 4

Автор: SFK Corp

Советник Gaps.

------------------------------
Параметры тестирования
Символ: EURUSD.
Период: M15.
Модель: все тики.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7695

