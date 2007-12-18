CodeBaseРазделы
Советники

Graal-003 - эксперт для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4674
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Registr

Советник Graal-003. Использует индикатор iFractals.

Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: Daily
Модель: по ценам открытия



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7692

