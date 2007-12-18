Смотри, как бесплатно скачать роботов
Graal-003 - эксперт для MetaTrader 4
Автор: Registr
Советник Graal-003. Использует индикатор iFractals.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: Daily
Модель: по ценам открытия
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7692
