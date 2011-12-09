CodeBaseРазделы
FisherTransform_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор FisherTransform_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора FisherTransform на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора FisherTransform:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора
input uint Length=10;                      // Период индикатора
  2. Входные параметры индикатора FisherTransform_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                              // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";// Названия меток индикатора
input color UpSymbol_Color=Teal;                     // Цвет символа роста
input color DnSymbol_Color=DarkOrange;               // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;                // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                          // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                             // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                     // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                   // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                         // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения
input uint X_=0;                                     // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                    // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора FisherTransform_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов FisherTransform_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FisherTransform.mq5.

Рис.1 Индикатор FisherTransform_HTF_Signal Сигнал на продажу

Рис. 1. Сигнал на продажу

Рис.2. Индикатор FisherTransform_HTF_Signal Сигнал на продолжение восходящего тренда

Рис. 2. Сигнал о продолжении восходящего тренда

