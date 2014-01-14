CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

IBS - indicador para MetaTrader 5

Rosh | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1555
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
\MQL5\Indicators\
xibs.mq5 (6.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Rosh

El indicador Internal Bar Strength (IBS) fué desarrollado por Volker Knapp.

Cálculo:

El indicador se calcula como una media móvil de las barras los valores internos de la fuerza representan la siguiente ecuación para cada una de ellas:

IBS = ((Cierre - Bajo) / (Alto - Bajo)) * 100%

Uso:

Se utiliza generalmente el periodo igual a cinco barras. El cruce del nivel de 60% ​​significa sobrecompra y el cruce de nivel de 40% significa sobreventa, por lo que son las señales de compra y venta, respectivamente,.

Parámetros de entrada:
//+-------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+-------------------------------------+
input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado
input int ILength=12;                    // Profundidad del suavizado Smoothing                    
input int IPhase=15;                     // Parámetro de suavizado
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// Applied price
input int Shift=0;                       // Desplazamiento horizontal del indicador en los barras

Este indicador permite cambiar el método de suavizado:

  1. SMA - media móvil simple
  2. EMA - media móvil exponencial;
  3. SMMA - media móvil suavizada;
  4. LWMA - media móvil lineal ponderada;
  5. JJMA - media adaptativa JMA;
  6. JurX - suavizado ultralinear;
  7. ParMA - suavizado parabólico;
  8. T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
  9. VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.

Debe tenerse en cuenta que cada tipo de Fase para los diferentes algoritmos de suavizado tienen un significado completamente diferente. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. En otros algoritmos de estos parámetros no afectan suavizado. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase 10.10.2008.

Indicador XIBS

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/749

BB_3HTF BB_3HTF

Tres bandas de Bollinger con timeframes diferentes con los mismos parámetros en un gráfico.

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

El Ultimate Oscillator de Larry Williams se calcula como el valor ponderado de tres estocásticos, indicadores, calculados periodos rápidos, medios y cortos.

RSI_3HTF RSI_3HTF

Tres osciladores RSI con tres timeframes diferentes en un gráfico.

X2MA_KLx3_Cloud X2MA_KLx3_Cloud

Canal de Keltner visualizado como un fondo de colores.