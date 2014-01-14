Autor real: Rosh

El indicador Internal Bar Strength (IBS) fué desarrollado por Volker Knapp.

Cálculo:

El indicador se calcula como una media móvil de las barras los valores internos de la fuerza representan la siguiente ecuación para cada una de ellas:

IBS = ((Cierre - Bajo) / (Alto - Bajo)) * 100%



Uso:

Se utiliza generalmente el periodo igual a cinco barras. El cruce del nivel de 60% ​​significa sobrecompra y el cruce de nivel de 40% significa sobreventa, por lo que son las señales de compra y venta, respectivamente,.

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 12 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW; input int Shift= 0 ;

Este indicador permite cambiar el método de suavizado:

SMA - media móvil simple EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil lineal ponderada; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralinear; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.

Debe tenerse en cuenta que cada tipo de Fase para los diferentes algoritmos de suavizado tienen un significado completamente diferente. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. En otros algoritmos de estos parámetros no afectan suavizado. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase 10.10.2008.