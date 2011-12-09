Смотри, как бесплатно скачать роботов
^X_NonLinearRegression - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3868
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Senior Linux Hacker
Этот индикатор строит канал нелинейной регрессии. Помимо построения канала на области текущих значений ценового графика, индикатор достраивает канал в будущее для предполагаемого диапазона движения цен.
FisherTransform_HTF_Signal
Индикатор FisherTransform_HTF_Signal выводит направление тренда в виде графического объекта с цветной индикацией тренда и подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.X2MA_KLx3_Cloud
Канал Келтнера, выполненный в виде цветного фона.
IBS
Индикатор Internal Bar Strength измеряет "внутреннюю силу" каждого бара вычитанием цены закрытия из минимума и делением получившегося числа на разницу между максимумом и минимумом бара.WKBIBS
Индикатор WKBIBS является осциллятором нового поколения с совмещенными функциями индикаторов WKB и IBS.