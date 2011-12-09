CodeBaseРазделы
Индикаторы

^X_NonLinearRegression - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3868
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Senior Linux Hacker

Этот индикатор строит канал нелинейной регрессии. Помимо построения канала на области текущих значений ценового графика, индикатор достраивает канал в будущее для предполагаемого диапазона движения цен.

Индикатор ^X_NonLinearRegression 

