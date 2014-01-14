Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IBS - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2038
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Rosh
O indicador Internal Bar Strength (IBS) foi desenvolvido por Volker Knapp.
Fórmula:
O indicador é calculado como uma média móvel dos valores da força interna das barras, representando a seguinte equação para cada uma delas:
IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%
Uso:
É geralmente utilizado um período igual a cinco barras. O cruzamento do nível de 60% significa que o ativo está sobrecomprado e a travessia do nível de 40% significa que ele está sobrevendido, sendo assim, os sinais para venda e compra, respectivamente.
Parâmetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador| //+-----------------------------------+ input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavização input int ILength=12; // Profundidade de suavização input int IPhase=15; // Parâmetros de suavização input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// Preço aplicado input int Shift=0; // Deslocamento vertical do indicador em barras
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.10.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/749
Versão estendida do indicador de volume normalizado. Adicionado ferramentas que simplificam a análise visual dos valores do indicador.MACDonRSI
Histograma MACD desenhado com base no oscilador RSI suavizado.
O indicador de tendência NRTR que envia alertas e mensagens Push.PsyIndicator
Indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem.