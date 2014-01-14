CodeBaseSeções
IBS - indicador para MetaTrader 5

Rosh
Nikolay Kositsin
2038
(16)
Autor real: Rosh

O indicador Internal Bar Strength (IBS) foi desenvolvido por Volker Knapp.

Fórmula:

O indicador é calculado como uma média móvel dos valores da força interna das barras, representando a seguinte equação para cada uma delas:

IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%

Uso:

É geralmente utilizado um período igual a cinco barras. O cruzamento do nível de 60% significa que o ativo está sobrecomprado e a travessia do nível de 40% significa que ele está sobrevendido, sendo assim, os sinais para venda e compra, respectivamente.

Parâmetros de entrada:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do Indicador|
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavização
input int ILength=12;                    // Profundidade de suavização                    
input int IPhase=15;                     // Parâmetros de suavização
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// Preço aplicado
input int Shift=0;                       // Deslocamento vertical do indicador em barras

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.10.2008.

Indicador XIBS

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/749

