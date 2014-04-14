Ставь лайки и следи за новостями
SilverTrend_CrazyChart_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 2213
- 2213
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор SilverTrend_CrazyChart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SilverTrend_CrazyChart.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор SilverTrend_CrazyChart_HTF
