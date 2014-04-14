Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора CCI, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор MultiAMkASignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов iAMkA с разных таймфреймов.

Семафорный сигнальный индикатор на основе осциллятора Williams' Percent Range. Индикатор определяет быстрые тренды.