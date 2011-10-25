Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XDeMarker_BB - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5595
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Демарка регистрирует области ценового истощения, которые обычно совпадают с ценовыми пиками и впадинами.
Индикатор колеблется от 0 до 1. Когда индикатор опускается ниже отметки 0.3, то ожидается разворот цен вверх. Когда показатель индикатора поднимается выше отметки 0.7, то ожидается разворот цен вниз. В этом варианте индикатора зоны перекупленности и перепроданности выполнены в динамически изменяемой форме с помощью полос Боллинджера.
На линии Демарка располагаются цветные точки, цвет которых зависит от расположения относительно средней линии Боллинджера и направления линии Демарка. Растущий Демарк выше средней линии окрашивает точки в зеленый цвет, а падающий - в синий. Падающий Демарк ниже средней линии делает точки красными, а растущий розовыми. Цвет сигнальной штрихпунктирной линии меняется в зависимости от расположения по отношению к линии Демарка. Если линия Демарка находится выше сигнальной, то цвет оранжевый. В противном случае - салатовый.
Тип усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого выбор одного из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор подает сигналы для совершения сделок цветными стрелками на графике на основании данных технических индикаторов WPR (Williams’ Percent Range) и RSI (Relative Strength Index).MFCS Currency Correlation Chart
Индикатор позволяет исследовать корреляции валютных пар. На текущий момент он показывает только бары, есть возможность настройки режима отображения (цветные/монохромные). Кроме того, он также поддерживает отображение "зеркальных" (inverted) инструментов для облегчения анализа корреляций валютных пар EURUSD & USDCHF.
Ненормированный осциллятор с использованием алгоритма линейной регрессии.iSimpleClock_v2
Простые часы с отображением через графический объект "надпись" (OBJ_LABEL).