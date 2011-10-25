CodeBaseРазделы
Индикаторы

XDeMarker_BB - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор Демарка регистрирует области ценового истощения, которые обычно совпадают с ценовыми пиками и впадинами.

Индикатор колеблется от 0 до 1. Когда индикатор опускается ниже отметки 0.3, то ожидается разворот цен вверх. Когда показатель индикатора поднимается выше отметки 0.7, то ожидается разворот цен вниз. В этом варианте индикатора зоны перекупленности и перепроданности выполнены в динамически изменяемой форме с помощью полос Боллинджера.

На линии Демарка располагаются цветные точки, цвет которых зависит от расположения относительно средней линии Боллинджера и направления линии Демарка. Растущий Демарк выше средней линии окрашивает точки в зеленый цвет, а падающий - в синий. Падающий Демарк ниже средней линии делает точки красными, а растущий розовыми. Цвет сигнальной штрихпунктирной линии меняется в зависимости от расположения по отношению к линии Демарка. Если линия Демарка находится выше сигнальной, то цвет оранжевый. В противном случае - салатовый.

Тип усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого выбор одного из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор XDemark BB


WPRSI signal WPRSI signal

Индикатор подает сигналы для совершения сделок цветными стрелками на графике на основании данных технических индикаторов WPR (Williams’ Percent Range) и RSI (Relative Strength Index).

MFCS Currency Correlation Chart MFCS Currency Correlation Chart

Индикатор позволяет исследовать корреляции валютных пар. На текущий момент он показывает только бары, есть возможность настройки режима отображения (цветные/монохромные). Кроме того, он также поддерживает отображение "зеркальных" (inverted) инструментов для облегчения анализа корреляций валютных пар EURUSD & USDCHF.

LinearRegSlope_V1 LinearRegSlope_V1

Ненормированный осциллятор с использованием алгоритма линейной регрессии.

iSimpleClock_v2 iSimpleClock_v2

Простые часы с отображением через графический объект "надпись" (OBJ_LABEL).