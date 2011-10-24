CodeBaseРазделы
Индикаторы

MFCS Currency Correlation Chart - индикатор для MetaTrader 5

Mansukh Patidar
Опубликовал:
Mansukh Patidar
Просмотров:
4290
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор позволяет исследовать корреляции валютных пар. На текущий момент он показывает только бары, есть возможность настройки режима отображения (цветные/монохромные). Кроме того, он также поддерживает отображение "обратных" (inverted) инструментов для облегчения анализа корреляций валютных пар EURUSD & USDCHF.

Использование индикатора:

  1. Найдите валютную корреляцию и составьте список инструментов для анализа, например, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY...
  2. Выберите основную валютную пару, например, EURUSD;
  3. Для каждой пары запустите индикатор на графике;
  4. Для каждой валютной пары настройте параметры. Например, при анализе EURUSD индикатор для USDCHF должен иметь значение inverted=true;
  5. Ваш графики готовы для анализа.

Параметры:

Замечания:

  1. При первой загрузке возможно понадобится некоторое время, поскольку бары загружаются последовательно. Это сделано специально для учета отсутствующих баров в случае отсутствия синхронизации истории;
  2. Для обратных (inverted) валютных пар цены не являются точными (они вычисляются по формуле: 1/PRICE);
  3. Значения Bid и Ask для обратных (inverted) пар меняются местами;
  4. Обновление котировок производится только при поступлении нового тика по графику основной пары.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/570

Класс нейронной сети MLP Класс нейронной сети MLP

Класс CNetMLP реализует многослойный персептрон (MLP).

Leading Leading

Индикатор из двух скользящих средних (Lead и его EMA-усреднение) на одном графике из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

WPRSI signal WPRSI signal

Индикатор подает сигналы для совершения сделок цветными стрелками на графике на основании данных технических индикаторов WPR (Williams’ Percent Range) и RSI (Relative Strength Index).

XDeMarker_BB XDeMarker_BB

Индикатор Демарка с возможностью выбора алгоритмов усреднения, выполненный в цветном виде с динамически изменяемыми уровнями перепроданности и перекупленности.