MFCS Currency Correlation Chart - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Mansukh Patidar
- Просмотров:
- 4290
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор позволяет исследовать корреляции валютных пар. На текущий момент он показывает только бары, есть возможность настройки режима отображения (цветные/монохромные). Кроме того, он также поддерживает отображение "обратных" (inverted) инструментов для облегчения анализа корреляций валютных пар EURUSD & USDCHF.
Использование индикатора:
- Найдите валютную корреляцию и составьте список инструментов для анализа, например, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY...
- Выберите основную валютную пару, например, EURUSD;
- Для каждой пары запустите индикатор на графике;
- Для каждой валютной пары настройте параметры. Например, при анализе EURUSD индикатор для USDCHF должен иметь значение inverted=true;
- Ваш графики готовы для анализа.
Параметры:
Замечания:
- При первой загрузке возможно понадобится некоторое время, поскольку бары загружаются последовательно. Это сделано специально для учета отсутствующих баров в случае отсутствия синхронизации истории;
- Для обратных (inverted) валютных пар цены не являются точными (они вычисляются по формуле: 1/PRICE);
- Значения Bid и Ask для обратных (inverted) пар меняются местами;
- Обновление котировок производится только при поступлении нового тика по графику основной пары.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/570
