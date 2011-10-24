MFCS Currency Correlation Chart

Индикатор позволяет исследовать корреляции валютных пар. На текущий момент он показывает только бары, есть возможность настройки режима отображения (цветные/монохромные). Кроме того, он также поддерживает отображение "обратных" (inverted) инструментов для облегчения анализа корреляций валютных пар EURUSD & USDCHF.

Использование индикатора:

Найдите валютную корреляцию и составьте список инструментов для анализа, например, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY... Выберите основную валютную пару, например, EURUSD; Для каждой пары запустите индикатор на графике; Для каждой валютной пары настройте параметры. Например, при анализе EURUSD индикатор для USDCHF должен иметь значение inverted=true;

Ваш графики готовы для анализа.

Параметры:



Замечания: