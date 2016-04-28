Der DeMarker Indikator verfolgt die Zonen der Preis-Erschöpfung, die in der Regel mit den Preis-Hochs und -Tiefs übereinstimmen.

Der Indicator bewegt sich zwischen 0 und 1. Wenn der Indikator unter 0,3 fällt, ist eine Trendumkehr nach oben wahrscheinlich. Wenn der Indikator über 0,7 steigt, ist eine Trendumkehr nach unten wahrscheinlich. In dieser Version des Indikators werden die Überkauft- und Überverkauft-Zonen dynamisch mittels der Bollinger Bänder ® berechnet..

Die farbige Punkte markieren die DeMarker-Linie. Ihre Farbe hängt von der Mittellinie der Bollinger Bänder und der Richtung der DeMarker-Linie ab. Ein steigender DeMarker über dem mittleren Band hat grüne Punkte, ein fallender blaue. Ein fallender DeMarker unter dem mittleren Band hat rote Punkte, ein fallender magenta. Die Farbe der punkt-gestrichelten Signallinie ändert sich je nach Ihrer Position relativ zur DeMarker-Linie. Wenn die Demarker-Linie höher ist als die Signallinie ist sandfarben. Ansonsten hell grün (lime).

Der Glättungstyp kann aus 10 möglichen Versionen ausgewählt werden:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.