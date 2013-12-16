DeMarker 指标跟踪价格枯竭的区域，通常匹配价格的顶部和底部。

指标范围从 0 到 1。当该指标下降到低于0.3，价格向上逆转是最有可能的。当该指标上升至0.7及更高，价格向下逆转是最有可能。在这个指标版本中超买和超卖的区域，是在 布林带 ®帮助下，以动态变化形式构成。

彩色点均位于 DeMarker 线上。它们的颜色依赖于相对布林中带的位置和 DeMarker 线的方向。上升的 DeMarker 高于中带，则喷涂绿色点，当向下时，为蓝点。向下的 DeMarker 低于中带，则喷涂红色点，当向上时，为洋红点。信号间隔点画线颜色依据它们相对于 DeMarker 线的位置改变。当 Demarker 线高于信号线的情况, 颜色为沙子色。否则, 是灰绿色。

平滑类型可由十种可能版本中选择:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。