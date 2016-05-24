デマーカーインジケータは、通常価格のトップとボトムに一致する価格の枯渇の領域を追跡します。

インディケータの範囲は、0~1です。インジケータが0.3を下回ると、価格の上向きの反転の可能性が高いです。インジケータが0.7を上回ると、価格の下向きの反転の可能性が高いです。 このインジケータのバージョンでは買われ過ぎと売られ過ぎの領域はボリンジャーバンド®の助けを借りて、動的に変化する形で作られています。

色付きのドットは、マーカーライン上に配置されています。それらの色はボリンジャー中バンドとデマーカーライン方向に対する位置に依存します。デマーカーの中バンドを超えた上昇では点は緑、下降では青で塗られます。デマーカーの中バンドを下回る下降では点を赤、上昇ではマジェンタに塗られます。シグナルの点鎖線の色はデマーカーラインに対する位置の相対に応じて変化します。デマーカーラインがシグナルラインより高い場合、色は砂色です。その他の場合は石灰色です。

平滑化の種類は、10の可能なバージョンの中から選択することができます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。