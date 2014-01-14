O indicador DeMarker rastreia áreas de exaustão de preço que normalmente pareiam com topos e fundos.

A faixa do indicador é de 0 a 1. Quando o indicador cai abaixo de 0.3, é provável que aconteça uma reversão para cima nos preços. Quando o indicador sobe acima de 0.7 ou maior, é provável que aconteça uma reversão para baixo nos preços Nesta versão do indicador as áreas de sobrecompra e sobrevenda são feitas para mudarem de forma dinâmica com a ajuda da Bandas de Bollinger ®.

Pontos coloridos estão localizados na linha DeMarker. Sua cor depende da localização em relação à Banda média de Bollinger e a direção da linha DeMarker. DeMarker crescente, acima da Banda mediana, pinta os pontos em verde, enquanto que na queda ela é colorida em azul. DeMarker descendente, abaixo da Banda mediana, pinta os pontos em vermelho, enquanto que na subida ela é colorida em magenta. A cor da linha de sinal ponto-tracejada é alterado em função da sua localização em relação à linha DeMarker. No caso da linha Demarker for maior do que o sinal de um, a cor é de areia. Caso contrário, ela é limão.

Tipos de suavização podem ser selecionada dentre as dez possíveis versões:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".