Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XDeMarker_BB - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4004
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador DeMarker rastreia áreas de exaustão de preço que normalmente pareiam com topos e fundos.
A faixa do indicador é de 0 a 1. Quando o indicador cai abaixo de 0.3, é provável que aconteça uma reversão para cima nos preços. Quando o indicador sobe acima de 0.7 ou maior, é provável que aconteça uma reversão para baixo nos preços Nesta versão do indicador as áreas de sobrecompra e sobrevenda são feitas para mudarem de forma dinâmica com a ajuda da Bandas de Bollinger ®.
Pontos coloridos estão localizados na linha DeMarker. Sua cor depende da localização em relação à Banda média de Bollinger e a direção da linha DeMarker. DeMarker crescente, acima da Banda mediana, pinta os pontos em verde, enquanto que na queda ela é colorida em azul. DeMarker descendente, abaixo da Banda mediana, pinta os pontos em vermelho, enquanto que na subida ela é colorida em magenta. A cor da linha de sinal ponto-tracejada é alterado em função da sua localização em relação à linha DeMarker. No caso da linha Demarker for maior do que o sinal de um, a cor é de areia. Caso contrário, ela é limão.
Tipos de suavização podem ser selecionada dentre as dez possíveis versões:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/591
Este oscilador exibe seus valores considerando o indicador técnico RSI (Relative Strength Index).AFIRMA
Este indicador está baseado na combinação de uma МА com filto digital e média móvel regressiva.
Oscilador não normalizado baseado no algoritmo de regressão linear.Ótimo Filtro Elíptico Modificado
Filtro elíptico modificado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".