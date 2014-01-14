CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XDeMarker_BB - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4004
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador DeMarker rastreia áreas de exaustão de preço que normalmente pareiam com topos e fundos.

A faixa do indicador é de 0 a 1. Quando o indicador cai abaixo de 0.3, é provável que aconteça uma reversão para cima nos preços. Quando o indicador sobe acima de 0.7 ou maior, é provável que aconteça uma reversão para baixo nos preços Nesta versão do indicador as áreas de sobrecompra e sobrevenda são feitas para mudarem de forma dinâmica com a ajuda da Bandas de Bollinger ®.

Pontos coloridos estão localizados na linha DeMarker. Sua cor depende da localização em relação à Banda média de Bollinger e a direção da linha DeMarker. DeMarker crescente, acima da Banda mediana, pinta os pontos em verde, enquanto que na queda ela é colorida em azul. DeMarker descendente, abaixo da Banda mediana, pinta os pontos em vermelho, enquanto que na subida ela é colorida em magenta. A cor da linha de sinal ponto-tracejada é alterado em função da sua localização em relação à linha DeMarker. No caso da linha Demarker for maior do que o sinal de um, a cor é de areia. Caso contrário, ela é limão.

Tipos de suavização podem ser selecionada dentre as dez possíveis versões:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

XDemark BB

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/591

METRO METRO

Este oscilador exibe seus valores considerando o indicador técnico RSI (Relative Strength Index).

AFIRMA AFIRMA

Este indicador está baseado na combinação de uma МА com filto digital e média móvel regressiva.

LinearRegSlope_V1 LinearRegSlope_V1

Oscilador não normalizado baseado no algoritmo de regressão linear.

Ótimo Filtro Elíptico Modificado Ótimo Filtro Elíptico Modificado

Filtro elíptico modificado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".