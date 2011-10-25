iSimpleClock_v2

Второй вариант часов iSimpleClock . Теперь отображение выполняется через графический объект "надпись" ( OBJ_LABEL ). Можно менять цвет надписи, размер шрифта, расположение надписи. По умолчанию надпись располагается в правом нижнем углу.

Для работы индикатора требуется библиотека IncGUI_v4.mqh, ее также можно найти в https://www.mql5.com/ru/code/542.



Библиотека должна находиться в папке MQL5\Include папки данных терминала. Папку данных терминала можно найти следующим образом: в разделе "Файл" главного меню выбрать "Открыть каталог данных" или в контекстом меню вкладки "Журнал" выбрать команду "Открыть" и из открывшейся папки подняться на один уровень вверх.

Параметры:

