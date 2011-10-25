CodeBaseРазделы
iSimpleClock_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Второй вариант часов iSimpleClock. Теперь отображение выполняется через графический объект "надпись" (OBJ_LABEL). Можно менять цвет надписи, размер шрифта, расположение надписи. По умолчанию надпись располагается в правом нижнем углу.

iSimpleClock_v2

Для работы индикатора требуется библиотека IncGUI_v4.mqh, ее также можно найти в https://www.mql5.com/ru/code/542.

Библиотека должна находиться в папке MQL5\Include папки данных терминала. Папку данных терминала можно найти следующим образом: в разделе "Файл" главного меню выбрать "Открыть каталог данных" или в контекстом меню вкладки "Журнал" выбрать команду "Открыть" и из открывшейся папки подняться на один уровень вверх.

Параметры:

  • FontSize - размер шрифта;
  • FontColor - цвет;
  • Corner - угол расположения;
  • PosX - отступ от края графика по горизонтали;
  • PosY - отступ от края графика по вертикали.
LinearRegSlope_V1 LinearRegSlope_V1

Ненормированный осциллятор с использованием алгоритма линейной регрессии.

XDeMarker_BB XDeMarker_BB

Индикатор Демарка с возможностью выбора алгоритмов усреднения, выполненный в цветном виде с динамически изменяемыми уровнями перепроданности и перекупленности.

Modified Optimum Elliptic Filter Modified Optimum Elliptic Filter

Модифицированный эллиптический фильтр из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading"

TSI-Oscillator TSI-Oscillator

Типичный нормированный осциллятор с сигнальной линией.