iSimpleClock_v2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5049
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Для работы индикатора требуется библиотека IncGUI_v4.mqh, ее также можно найти в https://www.mql5.com/ru/code/542.
Библиотека должна находиться в папке MQL5\Include папки данных терминала. Папку данных терминала можно найти следующим образом: в разделе "Файл" главного меню выбрать "Открыть каталог данных" или в контекстом меню вкладки "Журнал" выбрать команду "Открыть" и из открывшейся папки подняться на один уровень вверх.
Параметры:
- FontSize - размер шрифта;
- FontColor - цвет;
- Corner - угол расположения;
- PosX - отступ от края графика по горизонтали;
- PosY - отступ от края графика по вертикали.
