Rollback Breakthrough Trend Line

Автор идеи - Vladimir Tkach

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Две трендовые линии (OBJ_TREND) создают канал - эти трендовые линии пользователь проводит на графике самостоятельно. Главное условие - имена линий должны соответствовать заданным параметрам UP Trand Line: name и DOWN Trand Line: name. Для каждой линии можно задавать тип торговли: на отскок (Rollback) или на пробой (Breakthrough).









Сигнал на отскок (Rollback)

Для верхней линии сигнал формируется если: цена (Open) открытия текущего бара должна быть ниже линии, максимальная цена (High) текущего бара должна коснуться или пересечь линию снизу вверх и цена (Close) закрытия текущего бара должна быть ниже линии на минимальное расстояние Rollback min.

Для нижней линии сигнал формируется если: цена (Open) открытия текущего бара должна быть выше линии, минимальная цена (Low) текущего бара должна коснуться или пересечь линию сверху вниз и цена (Close) закрытия текущего бара должна быть выше линии на минимальное расстояние Rollback min.





Сигнал на пробой (Breakthrough)

Для верхней линии сигнал формируется если: цена (Open) открытия текущего бара должна быть ниже линии, цена (Close) закрытия текущего бара должна быть выше линии на минимальное расстояние Breakthrough min.

Для нижней линии сигнал формируется если: цена (Open) открытия текущего бара должна быть выше линии, цена (Close) закрытия текущего бара должна быть ниже линии на минимальное расстояние Breakthrough min.





Дополнительно, кроме типа сигнала (на отскок или на пробой) задаётся тип открываемой позиции - BUY или SELL. За это отвечают параметры UP Trand Line: position type и DOWN Trand Line: position type.





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").