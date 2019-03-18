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Rollback Breakthrough Trend Line - эксперт для MetaTrader 5

net
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2300
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Tkach

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Две трендовые линии (OBJ_TREND) создают канал - эти трендовые линии пользователь проводит на графике самостоятельно. Главное условие - имена линий должны соответствовать заданным параметрам UP Trand Line: name и DOWN Trand Line: name. Для каждой линии можно задавать тип торговли: на отскок (Rollback) или на пробой (Breakthrough).

Rollback Breakthrough Trend Line


Сигнал на отскок (Rollback

Для верхней линии сигнал формируется если: цена (Open) открытия текущего бара должна быть ниже линии, максимальная цена (High) текущего бара должна коснуться или пересечь линию снизу вверх и цена (Close) закрытия текущего бара должна быть ниже линии на минимальное расстояние Rollback min.

Для нижней линии сигнал формируется если: цена (Open) открытия текущего бара должна быть выше линии, минимальная цена (Low) текущего бара должна коснуться или пересечь линию сверху вниз и цена (Close) закрытия текущего бара должна быть выше линии на минимальное расстояние Rollback min.


Сигнал на пробой (Breakthrough)

Для верхней линии сигнал формируется если: цена (Open) открытия текущего бара должна быть ниже линии, цена (Close) закрытия текущего бара должна быть выше линии на минимальное расстояние Breakthrough min.

Для нижней линии сигнал формируется если: цена (Open) открытия текущего бара должна быть выше линии, цена (Close) закрытия текущего бара должна быть ниже линии на минимальное расстояние Breakthrough min.


Дополнительно, кроме типа сигнала (на отскок или на пробой) задаётся тип открываемой позиции - BUY или SELL. За это отвечают параметры UP Trand Line: position type и DOWN Trand Line: position type.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    N-_Candles_v8 N-_Candles_v8

    Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.

    Collaps Collaps

    Советник по индикаторам iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iMA (Moving Average) и пользовательскому индикатору Laguerre

    VIDYA EA VIDYA EA

    Торговая система на основе индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

    Close Profit Grid Close Profit Grid

    Полуавтоматическая торговая система: закрытие по нескольким символам при достижении минимальной прибыли.