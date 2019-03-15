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Market Capture 2 - эксперт для MetaTrader 5

alex122
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1967
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Первоначальный замысел был работать при помощи отложенных ордеров выставляемых через определённый шаг Step. При этом Стоп лосс всегда равен нулю, а Take Profit равен шагу Step. В итоге параметр Take Profit одновременно задаёт уровень для Тейк профит и шаг. Также в данной стратегии отсутствует трейлинг, а размер лота всегда постоянный.

Market Capture 2

Рис. 1.


Идея заключалось в том, что многие символы в течении года периодично тестируют минимум и максимум. Например USDCHF:

USDCHF, D1

Рис. 2.

(Методика построения вертикальных линий с разницей в год и автоматическое открытие дневных графиков для всех символов из окна "Обзор рынка" дана в описании скрипта Open All in Market Watch).

И если символ в течении года движется между максимумом и минимумом, значит можно применять такую сеточную стратегию. Для рисунка 1 (для большей наглядности) я построил график изменения Баланса и Средств:

Market Capture 2

Рис. 3.

Как видно на шаге 6 Средства равны 1100 и это больше первоначальной 1000, а значит в этой точке можно закрывать все открытые позиции и получить прибыль (закрытие настраивается параметром Close profit (in money)).

Relative Impulse Force MT5 Relative Impulse Force MT5

Индикатор для определения относительной силы импульса, с помощью которого можно более точно предугадать коррекцию а также изредка скальпировать при достижении критических значений

Open All in Market Watch Open All in Market Watch

Открывает графики всех символов в окне "Обзор рынка"

Collaps Collaps

Советник по индикаторам iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iMA (Moving Average) и пользовательскому индикатору Laguerre

N-_Candles_v8 N-_Candles_v8

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.