Market Capture 2

Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Первоначальный замысел был работать при помощи отложенных ордеров выставляемых через определённый шаг Step. При этом Стоп лосс всегда равен нулю, а Take Profit равен шагу Step. В итоге параметр Take Profit одновременно задаёт уровень для Тейк профит и шаг. Также в данной стратегии отсутствует трейлинг, а размер лота всегда постоянный.

Рис. 1.





Идея заключалось в том, что многие символы в течении года периодично тестируют минимум и максимум. Например USDCHF:

Рис. 2.

(Методика построения вертикальных линий с разницей в год и автоматическое открытие дневных графиков для всех символов из окна "Обзор рынка" дана в описании скрипта Open All in Market Watch).

И если символ в течении года движется между максимумом и минимумом, значит можно применять такую сеточную стратегию. Для рисунка 1 (для большей наглядности) я построил график изменения Баланса и Средств:

Рис. 3.

Как видно на шаге 6 Средства равны 1100 и это больше первоначальной 1000, а значит в этой точке можно закрывать все открытые позиции и получить прибыль (закрытие настраивается параметром Close profit (in money)).