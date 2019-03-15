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Market Capture 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - alex
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Первоначальный замысел был работать при помощи отложенных ордеров выставляемых через определённый шаг Step. При этом Стоп лосс всегда равен нулю, а Take Profit равен шагу Step. В итоге параметр Take Profit одновременно задаёт уровень для Тейк профит и шаг. Также в данной стратегии отсутствует трейлинг, а размер лота всегда постоянный.
Рис. 1.
Идея заключалось в том, что многие символы в течении года периодично тестируют минимум и максимум. Например USDCHF:
Рис. 2.
(Методика построения вертикальных линий с разницей в год и автоматическое открытие дневных графиков для всех символов из окна "Обзор рынка" дана в описании скрипта Open All in Market Watch).
И если символ в течении года движется между максимумом и минимумом, значит можно применять такую сеточную стратегию. Для рисунка 1 (для большей наглядности) я построил график изменения Баланса и Средств:
Рис. 3.
Как видно на шаге 6 Средства равны 1100 и это больше первоначальной 1000, а значит в этой точке можно закрывать все открытые позиции и получить прибыль (закрытие настраивается параметром Close profit (in money)).
Индикатор для определения относительной силы импульса, с помощью которого можно более точно предугадать коррекцию а также изредка скальпировать при достижении критических значенийOpen All in Market Watch
Открывает графики всех символов в окне "Обзор рынка"
Советник по индикаторам iCCI (Commodity Channel Index, CCI), iMA (Moving Average) и пользовательскому индикатору LaguerreN-_Candles_v8
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг.